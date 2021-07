Barbara D’Urso fuori dai palinsesti Mediaset, la decisione clamorosa: parla Pier Silvio Berlusconi

Tante le indiscrezioni che si sono rincorse nei giorni scorsi e che hanno trovato conferma nel momento in cui Mediaset ha presentato i palinsesti della prossima stagione: la presenza di Barbara D’Urso appare decisamente ridimensionata.

Tra le intoccabili di Canale 5 resta Maria De Filippi, che conserva tutti i suoi spazi televisivi, per la gioia del pubblico italiano che l’ha sempre ripagata con ottimi dati di ascolti.

Brutte notizie per Elisa Isoardi, arrivata a Mediaset come concorrente de L’Isola dei Famosi: si era ipotizzato che per lei fosse pronto un programma, ma non ci sarà spazio per la prossima stagione.

Maria De Filippi regina dei prossimi palinsesti Mediaset, silurata Barbara D’Urso

Tu si que vales, Temptation Island, Amici, Uomini e Donne e C’è posta per te: tutti le trasmissioni della De Filippi ci saranno anche nel 2021/2022. Ma non è tutto: la moglie di Maurizio Costanzo sarà anche al timone di un programma che non è ancora stato svelato. “Il contratto con Maria De Filippi è stato rinnovato e di questo siamo molto felici. Sarà una collaborazione più profonda anche con nuovi prodotti. Sulle novità c’è un po’ di riserbo, ci stiamo lavorando ma aspettiamo per dire in più.”, ha detto Pier Silvio Berlusconi a proposito della conduttrice.

Non è andata ugualmente bene a Barbara d’Urso che si è vista silurare sia Domenica Live sia Live – Non è la d’Urso. Attualmente alla presentatrice resta solo Pomeriggio Cinque, in onda dal lunedì al venerdì. Per la donna è dura da digerire, dal momento che in chiusura di stagione lei stessa aveva annunciato la conferma di entrambe le trasmissioni. Pare sia stato proprio Pier Silvio a spingere a fondo per il ridimensionamento della d’Urso.

La nuova domenica di Canale 5: la decisione di Pier Silvio Berlusconi

In conferenza stampa, naturalmente, i toni sono stati quelli di stima e ringrziamento: “Barbara d’Urso ha fatto un grandissimo lavoro, ho apprezzato il suo lavoro durante il lockdown. È una bravissima professionista e rimane nella nostra squadra. Farà Pomeriggio 5 che sarà orientato all’attualità. Abbiamo deciso di cambiare qualcosa, infotainment a 360° che passa da politica a cronaca a gossip nel post Covid non ha più senso. Abbiamo deciso di cambiare squadra. La durata dipenderà dai cambi di scaletta, vogliamo inserire una soap tra Uomini e Donne e Pomeriggio 5. Appena ci sarà un progetto che piace a noi e a lei tornerà in prime time di intrattenimento”, ha detto Berlusconi.

Come sarà, dunque, la nuova domenica di Canale 5? Tante le novità in arrivo di sera, come Scherzi a parte seguito poi da una nuova stagione di All Together Now che aggiunge due speciali natalizi per la nuova versione kids, e Avanti un altro… pure di sera. Berlusconi ha parlato anche di Bonolis: “Siamo aperti a tutto ciò che vuole fare, abbiamo rinnovato contratto con Bonolis. Ha la certezza di Avanti un altro e alcune puntate la domenica sera. Sta lavorando a un nuovo prime time.” Nel pomeriggio domenicale ci saranno Scene da un matrimonio con Anna Tantangelo e Verissimo con Silvia Toffanin, che raddoppia l’appuntamento. “Con la Isoardi nessun progetto specifico, nessuna preclusione ma ad oggi non c’è nessuna volontà particolare di utilizzarla. Ci sono già tantissimi volti.”, ha specificato infine il numero uno di Mediaset.