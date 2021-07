Romina Power a ruota libera sull’ex marito Albano: “In camera d’albergo non…”

Insieme all’ex marito Albano Carrisi, Romina Power è considerata un istituzione della musica italiana, i due ex coniugi oggi hanno raggiunto un equilibrio relazionale positivo e questo li ha portati a tornare insieme sul palco per la felicità dei fans italiani ma anche di quelli internazionali che hanno potuto di nuovo apprezzare la loro musica. Ospite del programma Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone Romina Power si è lasciata andare in un’intervista confidenziale e molto sincera dove ha parlato di se stessa, della sua infanzia e in particolare del padre che ha conosciuto veramente solo dopo la sua morte.

Romina Power le dichiarazioni inaspettate sull’ex suocera

Romina in particolare ha avuto parole d’elogio soprattutto per l’ex suocera con cui ha sempre avuto un rapporto speciale, ha sempre avvertito che la mamma d’Albano le voleva bene e l’ha accolta in casa con affetto entusiasmo. Se la signora Carrisi ha sempre considerato Romina come una figlia Linda Christian non mai gradito troppo il matrimonio della figlia con il cantante pugliese, ha sempre mostrato reticenza nei confronti di Albano nonostante il successo ottenuto dalla coppia. La cantante ha anche raccontato un particolare aneddoto sull’ex suocera che ricorda con nostalgia e che conferma quanto le voleva bene:

“La più grande conferma dell’amore avuto da lei è stata quando, dopo tanti anni, io e Albano abbiamo ripreso a cantare insieme. Si è voluta pagare il biglietto da sola, si è seduta in prima fila e si è lanciata verso di me per baciarmi”. Un ricordo quello di Romina Power che ha commosso il pubblico attento di Oggi è un altro giorno che ha anche apprezzato la presenza della storica cantante. Romina ha anche parlato del suo passato d’artista, di mamma e di donna e ha voluto porre l’accento sul suo rapporto attuale con Albano.

Romina Power: “Oggi lavorare con Albano è più divertente”

Separati ormai d’anni e dopo un matrimonio felice Albano e Romina oggi hanno trovato il loro equilibrio d’ex. Sono tornati sul palco insieme riscuotendo il successo che hanno sempre avuto. La cantante ha poi ammesso che lavorare con Albano ora è più facile e divertente, sul palco sono entrambi sereni e si divertono senza avere più pressioni:

“Adesso è più divertente fare i concerti con lui. Ora, sul palco gli posso dire di tutto, perché in camera d’albergo non può più rinfacciarmi niente. Sul palco non è cambiato niente, siamo ancora perfetti”. La pandemia ha sospeso i concerti in programma d’Albano e Romina ma i due non vedono l’ora di tornare a cantare insieme certi che il loro pubblico li attende con ansia e desidera vederli nel loro consolidato duo artistico.