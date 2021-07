Una Vita, anticipazioni: Bellita e José tornano insieme grazie a Julio

Una Vita è la soap opera spagnola anche da anni sta appassionando gli italiani. Il gran finale è previsto per l’anno prossimo, dunque ci saranno tanti altri colpi di scena. Nelle prossime puntate la famiglia Dominguez sarà la protagonista assoluta. È incluso il figlio di José.

Bellita una furia contro José

La famiglia Dominguez è arrivata in un secondo momento nel quartiere spagnolo. Nonostante tutto sono riusciti a conquistare gli abitanti con la loro simpatia ed estrema bontà d’animo. Bellita è famosa in tutta la Spagna per il suo passato da cantante mentre José Miguel era un torero degno di tutto rispetto. La figlia Cinta sta seguendo le orme della madre e ha una fantastica storia d’amore con Emilio, il figlio della locandiera di Acacias. Tutto sembra essere perfetto, ma qualcosa turberà la loro serenità. In poche parole è arrivato da un paese lontano un giovane, di nome Julio, intento a ritrovare il padre che non ha mai conosciuto. Sul punto di morte la madre gli ha confessato di essere il figlio di José Miguel, così si è messo alla sua ricerca. All’inizio l’uomo non voleva saperne per timore di una reazione negativa della moglie. Poi con il tempo ha imparato ad accettare e apprezzare il rapporto creato con il ragazzo. Anche Cinta ha avuto modo di conoscerlo, in quanto ha invitato il padre a parlare immediatamente con la madre. Quest’ultima scoprirà come stanno realmente le cose e non avrà una bella reazione in un primo momento.

La dichiarazione di Julio

Bellita arriverà a pensare addirittura che il marito abbia una relazione con Julio. Si confiderà con la figlia, la quale sarà costretta a mentire ancora. Tuttavia ci sarà il confronto tra i due coniugi che non si concluderà nel migliore dei modi. In pratica la donna caccerà di casa il marito perché si sentirà tradita. José sarà costretto a dormire nella pensione di Fabiana e Servante mentre Julio sarà devastato dai sensi di colpa. Il Dominguez cercherà disperatamente di riconciliarsi con la moglie, però tutto risulterà inutile. Arriverà a un passo dalla resa, però inaspettatamente ci sarà un colpo di scena: Julio le rivelerà il grande amore che il marito professa per lei al mondo intero. Convinto di essere la causa del dolore del padre, deciderà di andare via. Sarà fermato da Bellita che si ricongiungerà anche a José e tutti applaudiranno per il lieto fine.

I sospetti di Bellita

Bellita inizierà a dubitare del giovane quando presenterà sua cugina Alodia a José. Nulla di strano se non fosse che la ragazza si è subito proposta come loro domestica. Nel frattempo Emilio e Cinta decideranno di sposarsi al più presto. Lei non sa ancora nulla della situazione che lega la cognata Camino a Maite.