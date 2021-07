Sguardo già ribelle e posa da star, oggi questo bimbo è uno dei più amati di Amici: lo riconoscete?

Sul suo profilo Instagram compare una fotografia amarcord di un bambino che, con una posa da star, già prometteva bene: riconoscete chi è questo cantautore più amato di Amici?

Sempre più spesso il social diventa un posto in cui i vip amano condividere momenti molto intimi con i propri follower. Questo permette di creare tra il personaggio noto e il suo fan un legame ancora più stretto ed affettuoso. In questo modo, quindi, le pagine ufficiali di Instagram si trasformano in posti in cui si fa un tuffo nel passato e nei ricordi, pubblicando foto della propria infanzia o adolescenza.

In questo caso lo scatto pubblicato, ritrae un piccolo bambino che già dalla posa e dallo sguardo ribelle, prometteva di diventare un adulto talentuoso. Capelli a caschetto color castano scuro, una carnagione scura, uno sguardo intenso e fiero: il bambino in questione ricorda il ‘piccolo Mowgli’, così come lui stesso si definisce nella didascalia in calce alla foto.

Avete riconosciuto chi è questo bambino, diventato con gli anni uno dei più amati ed apprezzati cantautori del talent show di Amici di Maria De Filippi?

Chi è il bambino con la posa da star, oggi un cantautore amato di Amici?

Il suo stile alla ‘Mowgli’ non è cambiato nel tempo e il piccolo della fotografia amarcord, continua oggi ad avere quel tocco che aveva anche da bambino: avete riconosciuto di chi si tratta?

Lo scatto ritrae il talentuoso Enrico Nigiotti, cantautore e chitarrista che nel 2009 partecipò alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi. In quell’occasione, la bravura e il talento del giovane Nigiotti lo portò nella fase serale del programma ma, ad un passo dalla vittoria, Enrico decise di sventolare bandiera bianca in un gesto di amore e cavalleria a favore di Elena D’Amario, che sfidava ed era, illo tempore, la sua fidanzata.

Nonostante il dietro front durante l’edizione di Amici, il talento di Nigiotti è comunque emerso ed è stato valorizzato, con tante altre occasioni di successo che si erano riproposte. Nel 2017, il cantautore partecipò anche all’undicesima edizione di X Factor, nel gruppo guidato da Mara Maionchi e, in quell’occasione, riuscì a guadagnarsi il terzo posto in classifica.

Enrico Nigiotti, oggi come ieri, un ‘piccolo Mowgli’

Confrontando la sua immagine da bambino con quella attuale di oggi, da adulto, il 35 enne Enrico Nigiotti ha mantenuto invariato lo stile un po’ selvaggio del suo look: capelli a caschetto che oggi tiene raccolti in un codino, barbetta incolta e lo stesso sguardo, fiero, determinato e vivace, così com’era da piccolo.

Enrico Nigiotti, oltre ad essere un’artista brillante, è un uomo davvero molto affascinante e tante sono le fan che impazziscono per lui. La sua stessa ex fidanzata, Elena D’Amario, qualche settimana fa durante un’intervista rilasciata a Verissimo, è tornata a parlare di Enrico e della loro relazione passata, ammettendo di provare molta stima e affetto per Nigiotti, suo primo vero amore.

“Noi continuiamo a supportarci nei momenti professionali. Ci sentiamo con un messaggio in quei momenti” ha svelato la ballerina a Silvia Toffanin, ammettendo anche che un’amore travolgente come quello provato per Enrico Nigiotti non l’ha mai provato per nessuno.