Enrico Nigiotti stravolto: capelli rasati e senza barba, irriconoscibile

Enrico Nigiotti è un cantautore degno di tutto rispetto. Deve il suo successo a una delle prime edizioni di Amici e da allora sta cavalcando l’onda del successo. Ecco una foto pubblicata sui social in cui propone un’immagine diversa di sé. Ha un look del tutto diverso da quello che lo caratterizza da sempre.

Il successo di Enrico Nigiotti

Enrico Nigiotti è un cantautore chitarrista italiano nato a Livorno nel 1987. Nel 2009 ha avuto modo di esibirsi nel talent show di Maria De Filippi. Ha convinto i professori al punto tale da permettergli l’accesso alla fase del serale. Durante il suo percorso di formazione tra le mura della scuola, ha conosciuto Elena D’Amario. Lei adesso è una dei professionisti, ma nel 2009 anche lei era un’allieva. I due hanno avuto una relazione che poi è giunta al termine. Lei era fidanzata fino a poco tempo fa con il ballerino Alessio La Padula mentre lui è legato a Giulia Diana (anche lei ex allieva di Amici). Tuttavia nell’edizione di quest’anno Enrico è stato invitato per cantare un suo pezzo e la De Filippi ha chiesto ad Elena di presentarlo. Tra le lacrime di commozione ha dichiarato che il primo amore non si dimentica mai. Tutti sono abituati a vederlo con i capelli lunghi e la barba, ma qualche mese fa su Instagram ha condiviso una foto che lo mostra in un modo del tutto diverso.

Capelli rasati e senza barba

Lo scatto risale al 28 gennaio ed è stato pubblicato da Enrico nella sua pagina personale di Instagram. L’effetto bianco e nero rende la foto ancora più intrigante. “Anche io ho avuto i capelli corti”, ecco le parole riportate nella didascalia. Gli occhi sono in primo piano, ma si vede subito che non ha né la barba né i capelli lunghi. Sembra un’altra persona, però nei commenti alcuni utenti social hanno scritto che non perde il suo fascino a prescindere dal look. Altri, invece, hanno detto che lo preferiscono nella versione attuale. A prescindere da tutto ha ricevuto più di 22.000 like, chiaro segno che è molto seguito e amato sui social.

“Auguri amore mio”

Di recente sul web gli utenti social più attenti non hanno potuto non notare un particolare. In poche parole hanno scoperto una delle star hollywoodiane preferite di Enrico. Si tratta della bravissima e bellissima Natalie Portman. Ha festeggiato il compleanno in questi giorni, dunque lui le ha dedicato una Instagram Story per farle gli auguri. Così facendo ha dato modo ai follower di scoprire qualcosa in più sul suo conto. La diretta interessata avrà gradito il gesto?

