Raffaella Carrà capelli lunghi e spettinati: la regina della tv beccata così

Raffaella Carrà è una delle donne che ha fatto la storia del mondo della televisione italiana. È sempre al centro dell’attenzione grazie al suo indiscusso talento. In passato ha fatto preoccupare fan in seguito alla pubblicazione di una foto. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Raffaella Carrà beccata così

Nata a Bologna 18 giugno 1943, Raffaella Carrà è stata definita la regina della televisione italiana. Oltre ad avere successo in Italia è molto famosa anche in Spagna. La sua carriera è iniziata del mondo del cinema quando era ancora una bambina. Le sue strabilianti doti non sono passate inosservate nel film Tormenti del passato del 1952 di Mario Bonnard. È stata definita anche dal quotidiano britannico The Guardian sex simbol europeo. In effetti tutti sono concordi nel dire che è sempre stata dotata di un fascino indiscusso, in quanto la chioma bionda con taglio a caschetto l’ha sempre caratterizzata. Tuttavia qualche volta è stata vista in versioni del tutto inaspettate. Delle foto sono state pubblicate in Spagna e hanno fatto il giro del mondo.

La Carrà irriconoscibile

Tempo fa sulla rivista Novella 2000 è stata pubblicata una foto che ritraeva Raffaella Carrà con un volto segnato dallo scorrere del tempo e i capelli bianchi. La reazione dei fan è stata del tutto prevedibile, dal momento che sono abituati a vederla da sempre con un look e abbigliamento impeccabili. Non a caso molti la considerano tuttora una delle donne più belle e affascinanti del mondo dello spettacolo italiano. Anche dalla Spagna sono arrivate delle foto che hanno nuovamente allarmato coloro che la seguono fin dai suoi primi esordi. In poche parole è stata fotografata con capelli bianchi e palesemente trasandata. Si è parlato addirittura di una depressione che sarebbe giunta nel periodo di inattività della donna e grazie a un nuovo programma televisivo sarebbe riuscita a tornare in forma. Queste insinuazioni sono state smentite dalla diretta interessata. Secondo gli italiani la televisione iberica poteva evitare di diffondere sul web questa foto che propone un’immagine di lei del tutto diversa da quella reale. A prescindere da tutto Raffaella Carrà cavalca ancora oggi l’onda del successo e ciò dimostra che il suo lavoro è molto apprezzato dall’intera Italia. Di questo non può far altro che andarne fiera.

“Sono cresciuta senza un padre”

“So sono cresciuta senza un padre. Era danaroso ma troppo playboy e mia madre si lasciò nel 1945. Oggi, quando si parla delle adozioni a coppie gay ma anche etero, faccio un pensiero: ‘Ma io con chi sono cresciuta?’ Mi rispondo: con due donne, mia madre e mia nonna”. La Carrà ha sempre avuto un rapporto speciale con i propri fan, quindi in passato ha voluto parlare un pezzo della sua vita inerente alla figura di un padre assente. Sicuramente sa che può contare sulla calorosità dei suoi sostenitori.

