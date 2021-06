Antonino Spinalbese, avete mai visto l’ex fidanzata? Chi c’era prima di Belen

Prima della sua attuale storia d’amore con la bellissima Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese ha avuto una ex fidanzata, con la quale è stato per ben quattro anni. Vediamo insieme di chi si tratta.

Belen Rodriguez e il suo nuovo compagno, Antonino Spinalbese, stanno per diventare genitori di Luna Marie, così come la neo coppia aveva annunciato agli inizi di febbraio quando la showgirl argentina era al quinto mese di gravidanza. Per loro quest’estate sarà davvero speciale con l’arrivo della piccola bambina, secondogenita per Belen che ha già un figlio, il piccolo Santiago, insieme al ballerino partenopeo, Stefano De Martino.

L’amore della Rodriguez per Antonino è nato come un vero colpo di fulmine e difatti, a pochi mesi dalla frequentazione, i due hanno concepito la loro bambina, che presto verrà alla luce. Mentre tutto procede a gonfie vele, però, nella vita di Antonino Spinalbese spunta l’ombra della sua ex fidanzata, con cui è stato per ben quattro anni.

Antonino Spinalbese, compagno di Belen: ecco chi è l’ex fidanzata

Prima della bellissima showgirl Belen Rodriguez, nel cuore di Antonino Spinalbese c’era un’altra donna, una giovane e altrettanto bellissima, ex hair stylist, di nome Chiara Maria Mannarino.

La giovane donna, di 27 anni, laureata all’Università di Milano è stata fidanzata con Antonino per ben quattro anni fino a quando, la Mannarino, ha deciso di mettere fine alla loro relazione. Bellissima e anche molto seguita sui social, Chiara Maria ha deciso, a poche settimane dalla nascita della piccola Luna Marie, di concedere una lunga intervista a DiPiù dove ha parlato del suo ex fidanzato.

Come la stessa ragazza ha sottolineato, la scelta di parlare di Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez non nasce per la voglia di visibilità ma semplicemente per fare chiarezza e mettere un punto definitivo alla sua storia del passato.

La telefonata di Belen Rodriguez

Quando il suo ex, Antonino Spinalbese, ha ufficializzato la sua relazione con la showgirl Belen, Chiara Maria ha subito puntualizzato sul suo profilo Instagram di non sentirsi inferiore a nessuno. In questo modo, stando a quanto spiegato dalla giovane donna, la Mannarino voleva semplicemente dire che da allora in poi avrebbe guardato avanti.

Contattata dalla rivista DiPiù, la Mannarino ha raccontato un retroscena particolare accaduto dopo la pubblicazione di quel post, ovvero la telefonata che la Rodriguez le ha fatto. Cosa voleva la showgirl dalla ex fidanzata di Spinalbese? Secondo quanto dichiarato dalla Mannarino, Belen avrebbe chiamato per invitarla a non esternare più certi pensieri che potevano essere fraintesi.

A questo punto, però, la 27enne ha voluto puntualizzare: “Scusami perché mi chiami tu e non il mio ex se qualcosa non gli sta bene?” ha svelato Chiara Maria di aver risposto così alla Rodriguez. Dopo quella telefonata, però, le due donne non si sono mai più sentite.

In ogni caso l’ex di Spinalbese sottolinea il suo rispetto per l’ex fidanzato che dice “non essere una brutta persona e io non sono stata una sua martire. Siamo due persone adulte che hanno intrapreso strade diverse. Due persone felici” ha concluso alla rivista.