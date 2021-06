Belen, si avvicina il parto: la foto col pancione in vista, bellissima

Belen è in trepidazione per l’attesa della sua piccolina e anche con il pancione non si smentisce. La sua ultima foto, in cui appare nuda, ha fatto il pieno di like.

Tutta la gioia di Belen

Giorno dopo giorno, mese dopo mese, i fan di Belen Rodriguez hanno assistito all’avanzamento della sua gravidanza. Prima ancora che la notizia diventasse ufficiale c’erano già dei sospetti del suo stato interessante, poi la conferma e infine il via al susseguirsi delle foto della sua pancia crescente, condivise sui social.

Belen non ha sprecato una sola settimana: con la bellezza che la contraddistingue ha voluto condividere con i suoi follower tutta la sua gioia, la sua felicità. Lei e il suo fidanzato Antonio Spinalbese, aspettano Luna Marie e dobbiamo ammettere che questa lieta novità, ha dato una nuova luce alla showgirl argentina, la quale l’anno scorso, proprio in questo periodo era alle prese con la seconda rottura, estremamente dolorosa con l’ex marito Stefano De Martino.

La foto con il pancione

La vita può cambiare completamente da un anno all’altro e Belen Rodriguez ne è l’esempio. L’uomo che le ha restituito la fiducia nell’amore è l’ hair stylist e appassionato di fotografia Antonio, milanese d’adozione, di origine campane e più giovane di lei di circa 10 anni. I due si sono incontrati l’estate scorsa e da allora non si sono mai più lasciati.

In queste ore la divina Belen ha condiviso l’ennesimo scatto che ha mandato in orbita i fan. Questa volta la conduttrice di Tu Si Que Vales, è nelle penombra, con i capelli sciolti sulle spalle, nuda, di profilo, con il pancione in bella vista: “33 settimane di te”. E’ la didascalia che accompagna lo scatto. Tantissimi i messaggi arrivati al margine del post, carichi di ammirazione:

“Possiamo dire qualsiasi cosa ma tu come donna, mamma in attesa e già mamma sei bella oltre alla perfezione”, scrive un follower. E ancora: “Bellissima”, “ILLEGALE”, “Top” e tanti altri.

LEGGI ANCHE ———–>Belen, grande passo dopo la nascita di sua figlia: cosa farà

La telefonata

Tuttavia in questa idilliaca favola d’amore ultimamente si è inserita una leggerissima increspatura. Si tratta delle dichiarazioni rilasciate in un’intervista di Dipiù, dell’ex fidanzata di Spinalbese, Chiara Maria Mannarino. Quest’ultima ha rivelato di aver ricevuto una telefonata da Belen, poco gradita.

“Ho scritto un messaggio sui social in cui ho detto: ‘Non mi sento inferiore a nessuno’. Nella bufera, era un modo per difendermi, per dire: guardo avanti. E cosa è successo? Mi ha telefonato Belen“ Ha riferito la donna.

Poi ha aggiunto: “L’ho fatto soffrire (riferendosi a Spinalbese n.d.r.) Detto questo ora gli auguro tanta pace e amore con Belen.” E ha specificato: “Belen mi ha invitato a non esternare pubblicamente certi miei pensieri che avrebbero potuto essere fraintesi, ma io ho trovato quella telefonata fuori luogo. Ho detto a Belen: ‘Scusami, perché mi chiami tu e non il mio ex se qualcosa non vi sta bene?’. A quel punto non ci siamo più sentiti”.

LEGGI ANCHE ———–>Belen Rodriguez mostra la nuova creatura nata: la sua bellezza lascia senza parole

Insomma, il passato è passato e Belen avrà pensato di chiarirlo subito. Lei e Antonio Spinalbese sono pronti per vivere la loro bellissima famiglia con la piccola che sta per arrivare.