Raimondo Todaro pubblica questa foto: travolto dalle polemiche, il dettaglio che non è sfuggito ai fan

Raimondo Todaro è al centro delle polemiche per la condivisione di una foto sul suo profilo Instagram. Ecco il dettaglio che non è passato inosservato a tanti utenti social.

Raimondo Todaro travolto dalle polemiche

Lo scatto risale al 3 giugno e ha già ottenuto più di 4.000 like, ma senza alcun ombra di dubbio aumenteranno nel corso del tempo. Del resto il suo profilo Instagram è molto seguito, dal momento che è molto amato non solo per la sua professionalità, ma anche per la sua bellezza disarmante. Infatti di recente ha realizzato dei video a dorso nudo per sponsorizzare dei prodotti specifici. Le fan non hanno potuto fare altro che apprezzare e lasciare dei commenti positivi. Questa foto, invece, ha come didascalia la seguente domanda: “Vuoi favorire?” in cui Todaro si mostra nel pieno di un aperitivo. T-shirt azzurra, pantalone bianco, look curato e accessori scelti con cura. Ecco le caratteristiche che lo rendono impeccabile anche in questo scatto. Tuttavia alcuni follower hanno notato un dettaglio che non è piaciuto: “L’anello al mignolo è mostruoso toglilo”, “L’anellone al mignolo no…perdi eleganza e finezza. Scusami eh”, ecco due commenti che avranno sicuramente catturato la tua attenzione. Altri, invece, hanno ironizzato chiedendo di poter partecipare all’aperitivo.

Raimondo Todaro ad Amici?

Quando Raimondo ha dato un giudizio ai ballerini del talent show di Maria De Filippi, molti hanno voluto sapere la reazione di Milly Carlucci. Il diretto interessato ha spiegato come sono andate realmente le cose: “Mi ha detto di parlarne con Milly Carlucci perché non voleva mettermi in difficoltà. Lei è stata subito d’accordo e la questione si è risolta in meno di un minuto”. In tanti hanno chiesto la sua presenza nella prossima edizione, però per ora tutto tace. Hanno gradito il suo modo di fare, in quanto ha saputo dare la giusta carica ai giovani allievi della fase del Serale.

La verità su Elisa

In una delle precedenti edizioni di Ballando con le stelle Raimondo ha fatto coppia con Elisa Isoardi. La loro complicità è stata tale da indurre tanti telespettatori a fantasticare su una loro ipotetica relazione. Hanno sempre ammesso di sentirsi tutti i giorni, ma entrambi sono d’accordo nel dire che non si andrà mai oltre l’amicizia. In effetti lui è stato anche beccato in compagnia di altre donne e per questo motivo è stato messo da parte l’idea di vedere una nuova coppia emergere. “Ci stuzzicavamo parecchio, c’era una sorta di amore litigarello e con lei ne sono successe di tutti i colori”. Con queste parole il ballerino ha confermato che c’è una bella amicizia, sana e senza sviluppi di alcun tipo.

