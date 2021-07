Il Paradiso delle Signore cicogna in arrivo: protagonista al settimo cielo, l’annuncio

Attore di numerose fiction di successo e tra i protagonisti più amati del Il Paradiso delle Signore Roberto Farnesi ha annunciato sui social, in modo ironico e divertente che presto diventerà papà. Affascinante, per alcuni un sex symbol del panorama televisivo italiano Roberto Farnese non ha mai manifestato il desiderio di mettere su famiglia, ma evidentemente la maturità lo ha portato a guardare più avanti e a ricercare un paternità che arriva al momento giusto.

Il Paradiso delle Signore, la rivelazione inaspettata di Roberto Farnesi

Legato dal 2005 a Lucya Belcastro appena 27 anni e studente di lingue a Firenze l’attore ha mostrato il pancione della compagna su Instagram condividendo uno scatto davvero emozionante. “Credo sia questo… Il senso della vita…” ha commentato il protagonista de Il Paradiso delle Signore che grazie anche al personaggio che interpreta nella popolare soap targata Rai ha conquistato una visibilità quotidiana non indifferente. L’attore ha anche rivelato il sesso del nascituro, sarà una femmina e nascerà a Novembre, e il nome scelto Mia. Molti gli auguri che Farnesi ha ricevuto sui social da personaggi noti e dai fans fedeli che gli hanno manifestato tutto il loro entusiasmo.

Da Milena Miconi, Luca Capuano e Anna Safroncik solo alcuni dei vip che hanno fatto gli auguri all’attore per l’arrivo imminente della piccola Mia che a quanto pare ha già rivoluzionato la vita dei futuri genitori e in particolare del papà che sembra aver già perso la testa per la futura nascitura. Farnese ha esaltato la notizia anche con una storia che ha emozionato i diretti interessati ma anche i follower: “Consentitemi di fare il bischero… La gioia è talmente tanta!” L’arrivo della cicogna in casa Farnese è stato accolto con gioia anche sul set de Il Paradiso delle Signore, il cast della soap ha infatti gioito insieme all’attore che ormai è parte integrante della grande famiglia della fiction.

Roberto Farnesi mostra il “pancione” su Instagram

La rivelazione della dolce attesa della sua compagna Roberto Farnesi l’ha fatta sui social dove ha mostrato la sua vera gioia. L’attore ha rilasciato un’intervista a Diva e Donne a cui ha provato a spiegare cosa sta provando in questo momento e quanto è contento del cambiamento radicale che la sua vita sta subendo. Al noto magazine Farnesi ha rivelato che l’incontro con Lucya è avvenuto per caso, e anche se non ha mai dato troppa importanza alla differenza d’età con lei inizialmente ha avuto dell’esitazioni:

“Lo ammetto, quando mi ha detto la sua età mi sono fermato a riflettere ma poi ho seguito il cuore, so che ci sono pregiudizi…Ci siamo conosciuti in Toscana, a casa di amici. Prima ero un po’ perplesso poi…” L’attore de Il Paradiso delle signore ha poi rivelato che con la sua compagna condivide molti interessi e passioni e questo li ha uniti ancora di più.