Anbeta la ricordate così? Dimenticatela! Oggi bomba sexy, lo scatto

E’ stata una delle ballerine di danza classica più apprezzata ed amata nella storia del talent show di Amici ma Anbeta, oggi, sfodera un look da bomba sexy, molto diversa dal passato.

Chi non ricorda l’eleganza, lo stile e la seriosità della ballerina Anbeta Toromani? La giovane e ricca di talentino ballerina nata a Tirana, deve proprio al talent show di Maria De Filippi, tutto il suo successo arrivato negli anni a seguire.

Anbeta, classe 1979, già dalla tenera età di 5 anni, inizia a coltivare la sua grande passione per la danza, studiando ginnastica artistica. Il suo sogno iniziale era quello di diventare una ginnasta, sogno svanito a causa di un infortunio. La piccola e determinata Anbeta, però, non si è arresa e così inizia a studiare danza classica.

Favorita da un corpo longilineo e ‘leggero’, secondo gli standard tipici di una ballerina di danza classica, e da una innata bravura, Anbeta nel 2002 arriva ad Amici dimostrando a tutti gli italiani le sue doti che la porteranno a essere definita un ‘cigno classico’.

Oggi è alle vette più alte della danza, con il ruolo di prima ballerina di molte opere teatrali e il pubblico la ricorda per il suo stile molto riservato e classico, anche nel look. Su Instagram, però, Anbeta compare con un immagine di se del tutto stravolta, vediamola insieme.

Anbeta oggi è una bomba sexy: eccola

Dimentichiamo quel viso al naturale, l’aria timida e un po’ insicura, con un look acqua e sapone: l’immagine di Anbeta Toromani, oggi, è quella di una donna sicura, determinata e soprattutto molto sensuale, quasi irriconoscibile rispetto ai tempi in cui era una concorrente di Amici.

Oggi Anbeta, prima ballerina nei teatri, si mostra ai suoi follower su Instagram, con un look quasi aggressivo e dark. Capelli lisci che ondeggiano al vento, un make up in stile ‘smoking’, con un ombretto nero sugli occhi che va ad intensificare il suo sguardo color nocciola, labbra incorniciate da una matita color carne e un lucido che ne esalta la forma.

Sensuale ed affascinante, la bellezza di Anbeta è valorizzata da vistosi orecchini color oro che fanno pandan con un bracciale enorme ed una maglietta bianca che è impreziosita da decorazioni oro, in stile ‘egizio’. Lo scatto di Anbeta è una foto ufficiale di Maurizio Montani.

Cosa fa Anbeta oggi?

La Toromani, oggi, vive un intenso amore con un altro ballerino, Alessandro Macario. Galeotto tra loro è stato il ballo: i due si sono conosciuti nello spettacolo de Il lago dei cigni, per poi ritrovarsi anche in Romeo e Giulietta.

I momenti in cui Anbeta e il suo attuale compagno Alessandro hanno vissuto durante quegli spettacoli, condividendo momenti romanticissimi di danza, hanno fatto scoccare la scintilla ed oggi il loro amore prosegue a gonfie vele.

Anche la sua carriera procede a gonfie vele anche se, dopo l’esperienza di Amici, vissuta nel 2002, Anbeta ha fatto una scelta precisa: abbandonare la televisione e dedicarsi esclusivamente al lavoro di danza nei teatri.