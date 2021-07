Uomini e Donne colpo di scena dopo il trono over, la tempesta è finita: “Ora stiamo insieme”

Luca Cenerelli e Elisabetta Simone protagonisti dell’edizione appena conclusasi di Uomini e Donne sono usciti allo scoperto e hanno rivelato sui social d’aver ritrovato l’intensa. I due si sono conosciuti nel dating show di Maria de Filippi, la loro frequentazione è stata caratterizzata d’alti e bassi ma mentre Elisabetta si è detta da subito molto attratta dal cavaliere, Luca ha invece mostrato incertezza e una palese insicurezza nel desiderio di voler relazionarsi seriamente con la dama. Prima della fine del programma Luca ha infatti dichiarato di non essere innamorato d’Elisabetta, ma soprattutto di non essere sicuro di volerla al suo fianco per questo i due hanno lasciato lo studio da single pronti a debuttare nel parterre del trono over del programma il prossimo settembre.

Uomini e Donne, Elisabetta e Luca: “Finalmente il sole”

A parte qualche presumibile contatto via social Elisabetta e Luca non si sarebbe più visti o almeno è quello che hanno fatto credere. Ora però i due sembrano aver ritrovato il feeling, la distanza non è stata tollerabile per questo hanno deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza insieme ben documentato sui social. In entrambi i profili dei due anta sono apparse storie e post che confermano la reunion, un avvicinamento che sembra non escludere un rapporto di coppia appassionato e di sicuro interesse. La dama parla di sole arrivato (finalmente) nella sua vita e Luca non ha esitato a condividere la storia della compagna confermando in tal modo d’essere anche lui molto preso dalla frequentazione.

L’aggiornamento social sulla vacanza dei protagonisti del trono over è continua ma è soprattutto molto seguita e interesse primario del gossip che sta cercando di capire meglio cosa succede fra il cavaliere e la dama. Il ravvicinamento dei due è avvenuto a programma concluso, il cavaliere sembrava certo di non voler stare con Elisabetta ma evidentemente una volta tornato a casa ha sentito la sua mancanza e la possibilità di perderla definitivamente. La dama non ha esitato a dare una nuova possibilità a Luca certa della sua sincerità e delle buone intenzioni di viversi una storia vera lontano dalle telecamere.

Uomini e Donne, Luca e Elisabetta futuro incerto nel programma

Ad oggi i due sono una coppia, stanno documentando le loro vacanza e si mostrano affiatati anche se ancora non parlano d’amore. I fatti portano a pensare che probabilmente la neo coppia non sarà presente nel parterre del trono over di Uomini e Donne il prossimo Settembre visto anche l’affiatamento che stanno dimostrando che conferma le intenzioni serie della neo coppia a rimanere unita.

Certo è che l’Estate è appena iniziata e di sicuro non mancheranno i colpi di scena: Elisabetta e Luca dovranno confermare il loro desiderio di stare insieme e di voler superare alcune incomprensioni manifestante durante la loro presenza al programma di Maria de Filippi.