Alessia Marcuzzi addio a Mediaset, spunta un’altra verità: parla Pier Silvio Berlusconi

Dopo l’annuncio di Alessia Marcuzzi, è ormai noto che la conduttrice non farà parte del cast di Mediaset per la prossima stagione, a questo proposito in un delle ultime conferenze stampa il vice presidente della rete televisiva, Pier Silvio Berlusconi, ha dato ulteriori spiegazioni riguardo la vicenda.

Nella giornata di mercoledì 30 giugno l’ex conduttrice de Le Iene ha condiviso sul suo profilo Instagram un lungo messaggio in cui comunicava la decisione di prendersi un momento per se stessa e salutare Mediaset.

Alessia Marcuzzi e la fine del rapporto con Mediaset

Arrivata a Mediaset nel 1995, Alessia Marcuzzi lascia la rete televisiva dopo 25 anni di un percorso che l’ha portata a essere tra le conduttrici più apprezzate del panorama televisivo italiano. Nel suo messaggio, Marcuzzi ha spiegato che per lei è stata una scelta molto difficile e sofferta dovuta al non sentirsi totalmente in linea con i programmi che le sono stati proposti per la prossima stagione. Nonostante ciò Alessia non ha potuto fare a meno di ringraziare l’Editore e l’Azienda per averle permesso di avviare la propria carriera e di farla crescere professionalmente.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi

L’annuncio ha stupito fan, amici e colleghi della conduttrice che nei commenti del post condiviso le hanno mostrato affetto e solidarietà per la coraggiosa scelta fatta. Oltre alle parole della diretta interessata, durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Mediaset non è mancata la versione del vice presidente della rete, Pier Silvio Berlusconi. L’uomo a proposito della scelta fatta da Alessia ha affermato: “Ho grandissimo affetto nei suoi confronti, a è lei che ha lasciato. Per noi Alessia è un’ottima conduttrice che ci piace” per poi aggiungere: “Banalmente non siamo più soliti fare dei contratti di rete in esclusiva a prescindere dal prodotto che va in onda. Facciamo contratti a chi ha prodotti in onda. Alessia si è trovata senza un prodotto”.

I programmi proposti a Alessia Marcuzzi

Insomma sembra che la conduttrice romana si sia trovata senza un programma tra le mani, ma non finisce qui. Infatti secondo quanto riportato dal sito Davide Maggio, sembra che tra le proposte avanzate dalla rete ci fossero: Scherzi a Parte e Scene di un matrimonio, in onda esclusivamente la domenica. Proprio per quest’ultimo programma pare che Marcuzzi abbia chiesto una cifra ritenuta troppo elevata dai vertici Mediaset per uno show in onda nell’ultimo giorno della settimana. Quindi alla base della separazione oltre ai motivi professionali molto probabilmente c’è anche una ragione economica.