Nuovo amore per Taylor Mega. Ecco chi è il nuovo fidanzato

Taylor Mega è una delle donne più amate e apprezzate del mondo dello spettacolo italiano. Il merito è soprattutto del suo indiscusso fascino. Di recente si è mostrata ai followers in compagnia di un uomo misterioso . Ecco di chi si tratta.

Nuovo amore per Taylor Mega?

Nata a Udine il 31 ottobre 1993, Taylor Mega è un imprenditrice, modella e influencer. Ha raggiunto la popolarità anche grazie alla sua partecipazione all’edizione 2019 de L’Isola dei famosi. Nello stesso anno è entrata nella casa del Grande Fratello 16 e si è avvicinata molto a Gennaro Lillio, scatenando così la gelosia di Francesca De André. Nonostante sia rimasta per poco tempo nella casa più spiata d’Italia, ha fatto molto parlare di sé. Una volta terminato il reality, Taylor ha avuto un’amicizia speciale con l’ex gieffina Giorgia Caldarulo. Il flirt è stato confermato dalle due, ma è durato circa un mese. Successivamente Taylor è stata vista con Sacky, ma adesso il suo cuore batte per un altro. Ecco chi è il fortunato.

“E’ una storia lunga e travagliata che un giorno vi racconterò”

Essendo un personaggio pubblico, Taylor Mega tende sempre ad aggiornare costantemente il suo profilo Instagram. Ha tantissimi follower che la seguono da quando è diventata famosa nel piccolo schermo. Per il momento non ha lasciato alcuna dichiarazione ufficiale sulla sua nuova relazione: “Mi state chiedendo spiegazioni, ma è una storia lunga e travagliata che un giorno vi racconterò”. I fan, però, non hanno dubbi: è vero amore!. Qualche giorno fa è stata vista dai fotografi del settimanale Chi per le strade del capoluogo lombardo in compagnia di Sacky. Per motivo del tutto sconosciuti ha archiviato il flirt con il rapper. Probabilmente perché nella sua vita ora c’è Vittorio Scala, un uomo di 38 anni originario di Desenzano sul Garda. In passato svolgeva l’attività di pizzaiolo, ma con il passare del tempo ha deciso di dedicarsi alla gestione di club e locali notturni. Secondo fonti attendibili si dice che sia stato fidanzato con una modella brasiliana di fama mondiale. Nello specifico sarebbe Juliana Nepomuceno. “Sogno nel cassetto? Seguire le orme del mio guru Flavio Briatore”, ecco cosa ha detto durante un’intervista qualche anno fa.

Altri indizi che non lasciano dubbi

Taylor ha condiviso degli scatti bollenti con Vittorio Scala a bordo di una piscina. I due si abbracciano e si baciano come se fossero alle prime armi. Lui è collocato agli alti vertici di un’azienda che si occupa di patrimoni e investimenti. Attualmente vive nel Lugano, ovvero la città dove la bellissima Taylor si reca spesso nei weekend. Anche se non si è ancora esposta sull’argomento, tutti credono che stavolta qualcuno ha davvero fatto breccia nel suo cuore.

