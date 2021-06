Romina Power ricordo indelebile: l’ex di Albano non ce la fa

Romina Power è una delle cantanti che ha fatto la storia della musica italiana accanto ad Albano Carrisi. E’ molto seguita sui social ed è amata sia per la bontà d’animo che per l’indiscussa professionalità. Di recente ha pubblicato un post che ha fatto versare qualche lacrima ai suoi follower. Ecco il motivo di un simile dispiacere.

Il ricordo di Romina Power

Essendo un personaggio pubblico, Romina Power tende sempre a condividere la sua quotidianità sui social. Mostra non solo foto artistiche, inerenti al suo lavoro ricco di gratificazioni, ma anche varie sfumature della vita privata. Di recente ha pubblicato un post che include una serie di foto in compagnia di Taryn Power, ovvero la sorella minore. I fan sanno che la donna è scomparsa all’età di 66 anni l’anno scorso dopo un’estenuante battaglia contro la leucemia. Romina Power ha rilasciato un’intervista a Oggi nelle ultime ore e ha parlato a ruota libera della sua vita, soffermandosi soprattutto sulla sorella che ha salutato nel 2020 a causa della brutta malattia. Ha raccontato dei momenti più belli che hanno vissuto insieme: “Di quando giocavamo a burraco, lei faceva uno show ogni volta, faceva delle improvvisazioni e ti faceva morire dal ridere. Ora non è più la stessa cosa giocando a burraco...Dov’è adesso? Sicuramente in un buon posto perché lei aveva un animo buono, ricco di compassione. Era inflessibile nelle sue credenze”.

“Aveva un animo buono”

“Mia sorella, Taryn, ha raggiunto i nostri genitori ieri, alle 9.53, a casa sua, nel Winsconsin, circondata dai suoi quattro figli e dai quattro nipoti, dopo aver combattuto una battaglia di un anno e mezzo con la leucemia…Ci ha lasciati un essere luminoso, una madre amorevole, una nonna eccezionale e una sorella unica e speciale, per il suo umorismo, la sua generosità e l’amore che aveva per gli animali e la natura. Non potevo avere una sorella migliore in questa vita!”, ecco cosa aveva detto Romina Power a pochi giorni dalla morte di Taryn. “I miss you Taryn” è ciò che ha riportato nella didascalia del post. Ci sono immagini delle due sorelle da piccole, nel periodo dell’adolescenza, negli ultimi giorni di vita di Taryn e quando si sono esibite insieme sul palcoscenico. Per fortuna la cantante sa che può contare sulla calorosità di coloro che la seguono fin dai suoi primi esordi.

Una carriera breve

La carriera cinematografica di Taryn è stata breve, dal momento che ha recitato in soli otto film. È apparsa rare volte in televisione per poi abbandonare definitivamente il mondo dello spettacolo. Aveva deciso di dedicarsi alla famiglia, dunque si trasferì da Los Angeles in una fattoria nella riserva indiana del Winnebago. Lì ha lavorato come insegnante di sostegno per i ragazzi disabili all’interno di una struttura pubblica.

