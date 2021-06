Max Biaggi e Eleonora Pedron, perché si sono lasciati? Arriva la verità

La relazione tra Eleonora Pedron e Max Biaggi è stata una delle più seguite e longeve del mondo dello spettacolo. I due sono stati insieme 11 anni per poi dividere le loro strade. Ma quali sono state le cause che hanno portato alla separazione?

Il motociclista e la showgirl sono stati insieme per molti anni e dal loro amore sono anche nati 2 figli – Inés Angelica e Leon Alexandre – che inevitabilmente li tengono ancora legati. Per fortuna tra i due sembra esserci un buon rapporto, ma non sembra sia sempre stato così.

Perché Max Biaggi e Eleonora Pedorn si sono lasciati

Durante un’intervista, Eleonora ha parlato della sua relazione con Max, spiegando dopo anni le motivazioni che hanno portato i due a prendere strade differenti. In particolare la causa principale sembra essere legata al matrimonio, infatti mentre Pedron era desiderosa di sposarsi e celebrare il proprio amore con il motociclista, Max non era dello stesso parere essendo – secondo quanto dichiarato dalla showgirl – contrario a questa celebrazione.

Le parole della showgirl

Durante la chiacchierata la donna ha anche rivelato che subito dopo la fine della relazione con Biaggi, per lei non è stato un bel periodo a causa della sofferenza provocata da questa rottura. Inoltre Eleonora ha anche ammesso: “Certo, quando ci siamo lasciati, nel 2015, le tensioni ci sono state. Non c’è coppia separata che non le abbia avute, credo. Si soffre sempre molto. E anche io ho sofferto”.

Chi è il nuovo fidanzato di Eleonora Pedron

Per fortuna ad oggi il rapporto tra Eleonora e Max sembra essersi stabilizzato e procedere al meglio anche grazie ai figli. A questo proposito la showgirl ha dichiarato: “Max è un bravo padre e, da sportivo, tiene alle regole. Io finora sono stata più permissiva, ma ora sto cercando di mettere paletti”. Pedron oggi è impegnata con l’attore Fabio Troiano che potrebbe essere l’uomo giusto per realizzare il sogno di sposarsi: “Quando avrò un anello di fidanzamento metterò uno striscione sul terrazzo”.