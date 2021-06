I rumors stanno già parlando della programmazione del palinsesto di Mediaset per la prossima stagione e viene, così, lanciata una notizia – bomba su Silvia Toffanin e Gerry Scotti.

Sono due professionisti, nonché due garanzie per l’azienda Mediaset e per i telespettatori che sono sempre molto soddisfatti dei loro programmi di intrattenimento: parliamo infatti di Silvia Toffanin e Gerry Scotti.

La bellissima e talentuosa Silvia Toffanin è alla guida del programma del sabato pomeriggio, Verissimo, in onda su canale 5. Il format da anni è uno dei cavalli di battaglia dell’azienda e piace non solo per la professionalità della conduttrice ma anche perché porta nelle case degli italiani interviste molto profonde e intime fatte a diversi personaggi del mondo dello spettacolo.

C’è poi Gerry Scotti, un vero e proprio asso nella manica di Mediaset, che riscuote successo in qualsiasi trasmissione, che sia giudice di un talent show, un conduttore del tg satirico o alla guida dei quiz show pre-serali, il professionista ha sempre bucato lo schermo.

A quanto pare, quindi, sono proprio loro, Silvia Toffanin e Gerry Scotti, ad essere le nuove risorse per l’autunno televisivo. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Silvia Toffanin e Gerry Scotti: quali sono le indiscrezioni sui due conduttori?

Da qualche tempo nei corridoi di Mediaset si rincorrono delle voci che, però, ancora non ricevono conferma, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Sembra quasi confermato che nella prossima stagione autunnale della televisione, la conduttrice Barbara D’Urso non sarà più alla conduzione di Domenica Live. Questa notizia, però, non è ancora ufficiale ma da diverso tempo si mormora chi potrebbero essere i conduttori che andrebbero a sostituire Carmelita.

Dal cilindro, quindi, spuntano due nomi bomba: quello di Silvia Toffanin e di Gerry Scotti. Sarà affidata a loro la guida delle domeniche di Mediaset? A rilasciare queste indiscrezioni è stato il sito di Davide Maggio che fornisce dei dettagli maggiori.

La domenica televisiva di Gerry Scotti e Silvia Toffanin

Se la notizia venisse confermata, per Silvia Toffanin sarebbe un debutto in un programma televisivo della domenica pomeriggio ed anche una scelta lavorativa molto impegnativa. Sempre dai rumors si apprende che per lei si sta pensando di adattare il vecchio format, creando una sorta di La Domenica del Villaggio, creando solo una rivisitazione.

Inoltre, stando ancora alle notizie ufficiose, il presunto programma della Toffanin non dovrebbe occupare l’intero pomeriggio di Canale 5 ma solo la seconda parte.

A questo punto, quindi, subentrerebbe Gerry Scotti che, nella seconda parte della domenica pomeriggio, proporrebbe un programma che rispolvera un vecchio format dal titolo, Scene da un Matrimonio. A questo punto per vedere se è vero che Live Non è la D’Urso appenderà le scarpette al chiodo, venendo sostituito dalla doppia conduzione Toffanin – Scotti non ci resta che aspettare la prossima stagione autunnale e vedere se davvero sarà così.