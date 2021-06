Striscia la Notizia, veline due ex ballerine di Amici? Ecco l’indiscrezione

A settembre torneranno tanti programmi televisivi nel piccolo schermo per fare compagnia agli italiani. C’è quello di Antonio Ricci: Striscia la notizia. Secondo delle indiscrezioni, pare che le due veline siano ex ballerine di Amici. Ecco l’indiscrezione.

Da Amici a Striscia la Notizia: l’indiscrezione bomba

Striscia a Notizia è il programma satirico che fa compagnia agli italiani da tantissimi anni. Il merito è sia dei servizi proposti dagli inviati che del formidabile cast. Nel corso del tempo si sono alternati tanti conduttori: da Ezio Greggio a Gerry Scotti. Stesso discorso vale anche per le veline, ovvero giovani talentuose e bellissime che hanno usato il programma come trampolino di lancio. Basta pensare ad Elisabetta Canalis, Melissa Satta, Federica Nargi e e tante altre ancora. Purtroppo i telespettatori dovranno dire addio a Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. La prima è stata una ballerina di una delle precedenti edizioni di Amici di Maria De Filippi. È stata notata fin dall’inizio per il suo talento indiscusso e pare che altre due ex allieve della scuola di canale 5 percorreranno la sua stessa strada professionale. Fino a poco tempo fa non era certo su chi avrebbe preso il loro posto. L’indiscrezione esclusiva è arrivata da qualche ora dal direttore del settimanale Nuovo Tv, ovvero Riccardo Signoretti. Molti avevano subito pensato a Martina Miliddi e Rosa Di Grazia, ma in realtà si tratta di altre due bellissime e bravissime ballerine.

Talisa e Giulia: la bionda e la mora

Signoretti ha aggiornato il suo profilo Instagram pubblicando la copertina del prossimo numero della sua rivista. Sono comparse Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti. La prima è nota per aver partecipato all’edizione del 2020, anno nel pieno della pandemia. È stata al centro del gossip anche per la sua relazione con Javier Rojas, il quale era fidanzato con un’altra al di fuori del programma. Una volta spente le telecamere i due hanno preso strade diverse. E’ stata la ragazza a confermare la rottura attraverso una storia sul web. Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di una bellezza inestimabile. Ragion per cui il ruolo di velina le calza a pennello. Stesso discorso vale anche per Giulia. Ha partecipato all’edizione Amici 16 accanto al cantante Riccardo Marcuzzo, meglio noto come Riky, con il quale ha avuto una relazione.

Nuovo programma per la Canalis

Di recente Elisabetta Canalis è tornata in Italia. Non si tratta di un viaggio di piacere, ma per questioni legate al lavoro. Infatti starebbe collaborando a un progetto televisivo che la farà tornare dopo tanto tempo in televisione. Sarà al timone della conduzione di Vite da copertina su Tv8. Gli argomenti che si affronteranno saranno il gossip e la moda. Ciò dimostra che essere velina permette di scalare la vetta del successo.

