Un Posto al Sole, anticipazioni puntata del 29 giugno: gesto inaspettato di Alberto

Forti emozioni nella puntata del 29 giugno di Un Posto al Sole: ecco tutte le anticipazioni sulla trama della soap opera in onda su Rai3.

Ancora tensione e suspense nella trama dell’episodio di Un Posto al Sole in onda il 29 giugno alle 20.45 su Rai3. Mariella e Guido falliscono nel loro di far tornare la serenità in casa Graziani-Saviani, ma Silvia sembra rendersi conto di aver in qualche modo superato il limite nella sua frequentazione con Giancarlo. Intanto Alberto Palladini continua la sua lotta per riavere la casa contro Samuel, che non è affatto intenzionato ad arrendersi senza combattere. L’avvocato, umiliato ancora una volta da Barbara, reagirà in maniera completamente inaspettata. Nel frattempo, Filippo e Serena cercano di rassicurare Irene, molto preoccupata per la salute di suo padre, mentre Roberto lascia che Marina si occupi degli affari dei Cantieri: una decisione che porterà la Giordano a trascurare ancora di più Fabrizio e tutta la sua famiglia.

Silvia si pente della sua relazione con Giancarlo

Nonostante i loro sforzi, dunque, Guido e Mariella non riescono a far riavvicinare Silvia e Michele. Tuttavia, la Graziani realizza di essersi spinta un po’ troppo oltre, mentre Giancarlo ha saputo starle vicino nei momenti più difficili. Ma i colpi di scena, come sempre, non mancano: le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro, ma non si sa ancora se Michele capirà di aver sottovalutato fin troppo le esigenze di sua moglie.

Alberto contro Samuel nella nuova puntata del 29 giugno

Alberto, annientato da Clara, comincia a fare il resoconto dei suoi ultimi anni passati tra intrighi e cattive amicizie. Il cerchio si stringe intorno al Palladini, ormai completamente fuori controllo e libero da ogni regola. L’avvocato farebbe qualsiasi cosa per riprendere pieno possesso della sua cantina ora occupata da Samuel, e quindi non batte ciglio a tornare alla carica contro di lui, in maniera sempre più insistente e minacciosa. Ma le difficoltà non finiscono qui. A peggiorare la situazione è Barbara, che ancora una volta riesce a umiliarlo e a portarlo al limite. Dopo questa ennesima batosta, l’ex rampollo di casa Palladini, ormai distrutto, sarà costretto a prendere una decisione inaspettata che sorprenderà tutti: una scelta ai limiti della follia.

Filippo e Serena rincuorano Irene

Ma la puntata di Un Posto al Sola del 29 giugno sarà ancora più ricca di pathos. Filippo, infatti, è pronto a compiere un passo importante: si sottoporrà all’intervento che stava rimandando ormai da tempo. Non esistono altre alternative, la sua salute peggiora giorno dopo giorno e questa è l’unica scelta possibile. Prima di dedicarsi all’operazione, però, il Sartori e Serena devono anche provvedere a rassicurare Irene, molto preoccupata per suo padre. Nel frattempo, Roberto, anche lui in ansia per il figlio e desideroso di stargli accanto, lascia che Marina si occupi di tutte le faccende relative ai Cantieri. La Giordano si butta anima e corpo nella gestione dell’azienda, ma a un caro prezzo: il suo impegno la costringe a trascurare la sua famiglia e Fabrizio, che attende il suo ritorno.