Rodrigo Alves, il Ken Umano oggi è irriconoscibile: “pronta a diventare mamma”

Rodrigo Alves, noto nel mondo come il Ken Umano, è recentemente tornato a far parlare di sé. Scopriamo di cosa si tratta.

Alves ha conquistato la popolarità diventando un personaggio noto in tutto il mondo, grazie al suo aspetto fisico sempre più vicino ad assomigliare al fidanzato di Barbie, Ken. Per raggiungere questo risultato si è sottoposto a moltissimi interventi chirurgici – circa 70- costati migliaia di sterline.

Il percorso di Rodrigo Alves

Nel 2018, Rodrigo ha anche preso parte come concorrente al Grande Fratello Vip, reality show in onda su Canale 5. Nell’ultimo anno, è tornato a far parlare di sé soprattutto in America, per alcune sue dichiarazioni. In particolare Alves durante un’intervista ha affermato: “Mi sono evoluta come persona e come essere umano. […] Nel corso degli anni ho cercato di conoscermi meglio dentro e sono sempre stata combattuta perché ho sempre sentivo di essere una donna. Ho capito che prima di tutto è importante amare se stessi.” Per il Ken Umano è quindi arrivato il momento di lasciar spazio a Jessica, infatti il personaggio ha dato il via a un percorso di transizione che secondo quanto affermato la porterà a sentirsi veramente se stessa.

Il grande sogno di Jessica

Jessica sembra essere decisa a portare avanti il proprio percorso e pronta ad avviare le pratiche per fare in modo che il suo nome venga riconosciuto dallo Stato. Inoltre secondo quanto dichiarato, sembra aver intenzione di fare un importante passo nella propria vita e diventare mamma.

LEGGI ANCHE—>Grande Fratello Vip, un’ex tronista nel cast. Ecco di chi si tratta

Gli ultimi interventi

Ma attualmente la priorità è quella di portare a compimento la transizione con gli ultimi interventi necessari. A questo proposito ha affermato: “Ho ancora bisogno di altri due o tre interventi chirurgici per completare la mia transizione e poi lo giuro su Dio, avrò finito con la chirurgia plastica”.