Ginevra Pisani, conoscete il suo ex? Chi è il bellissimo Claudio

Lei è stata una delle professoresse dell’Eredità e adesso lavora al fianco di Flavio Insinna: ma conoscete il suo ex fidanzato?

Modella, influencer e professoressa del noto programma L’Eredità, Ginevra Pisani è colei che attualmente affianca Flavio Insinna in Il pranzo è servito, celebre trasmissione andata in onda dal 1982 al 1993 e ora rispolverata da casa Rai per il periodo estivo. La struttura del gioco prevede una parte iniziale con una prova pratica, seguita dallo svolgimento di una serie di giochi musicali e domande rivolte ai concorrenti. Inoltre, in uno o più momenti della puntata vi è “Il pranzo al telefono”, in cui il pubblico da casa, tramite prenotazione, può partecipare al gioco telefonico, rispondendo ad una domanda di cultura generale. Il montepremi previsto è di 100 euro che si accumulano di puntata in puntata qualora nessun concorrente riuscisse ad indovinare.

La carriera di Ginevra Pisani

Ginevra Pisani, napoletana, classe 1998, fin da giovanissima lavora come modella e indossatrice. Il salto nel mondo dello spettacolo avviene grazie alla partecipazione a Uomini e Donne, dating show che la spinge a prendere la decisione di proseguire in questo settore. Così, si avvicina alla recitazione e al mondo del cinema. Viene scelta per un ruolo nel film Loro di Paolo Sorrentino, per poi diventare, nel 2019, professoressa del programma L’Eredità condotto da Flavio Insinna su Rai Uno. Non smette di accompagnare il noto conduttore neanche quando viene messo alla guida del programma Il Pranzo è Servito: dal 28 giugno 2021 Ginevra Pisani è al fianco di Flavio Insinna nella nuova trasmissione in onda su Rai1.

La storia con Claudio D’Angelo

Ma se il successo di Ginevra Pisani è noto al grande pubblico, lo è altrettanto la sua vita privata, e in particolare la storia d’amore di cui è stata protagonista. La giovane attrice, infatti, ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice del tronista Claudio D’Angelo, che ha scelto proprio lei come compagna. Nonostante il rapporto molto criticato per la differenza di età tra i due, la coppia si è dimostrata veramente innamorata e ha vissuto un’intensa love story. Dopo alcuni momenti di crisi, tuttavia, la relazione si è conclusa nel 2019.

Chi è Claudio D’Angelo

Quanto a Claudio D’Angelo, si tratta di uno spirito libero e intraprendente. Da giovanissimo, a soli 19 anni, lascia infatti la sua città natale (Benevento) e si trasferisce a Riccione. Qui, forte della sua grande determinazione, riesce a mettersi a capo di un’azienda che conta 30 impiegati. Inoltre, lavora come modello e ragazzo immagine, per poi entrare anche lui nel mondo dello spettacolo con la partecipazione nel 2016 al reality di Canale 5 Temptation Island, dove ricopre il ruolo di tentatore insieme a Luca Onestini e Andrea Franchini. In seguito, come anticipato, veste i panni del tronista nella trasmissione di Maria De Filippi Uomini e Donne. Attualmente, oltre a ricoprire il ruolo di dirigente d’azienda, è diventato anche un influencer: sul suo profilo Instagram, pubblica costantemente le foto dei suoi numerosi viaggi, molti dei quali vissuti proprio insieme all’ex fidanzata Ginevra Pisani.