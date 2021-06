Orietta Berti, conoscete il marito? Tutto sull’amore di una vita

Una delle coppie più longeve dello spettacolo italiano: stiamo parlando di Orietta Berti e Osvaldo Paterlini. Conosciamo meglio l’uomo che ha sposato la celebre cantante italiana.

Orietta Berti sta riscuotendo un enorme successo con il brano Mille, realizzato in collaborazione con Achille Lauro e Fedez: accanto alla voce d’oro della musica italiana gioisce il compagno di una vita, il marito Osvaldo.

La loro unione è stata celebrata dal matrimonio il 14 marzo del 1967 e da quel momento i due non si sono più lasciati: il loro è un sentimento che li unisce nella vita di tutti i giorni, quando Orietta sveste gli abiti della diva e indossa quelli di moglie e madre.

Orietta Berti e Osvaldo: insieme da oltre cinquant’anni

Da oltre 50 anni Orietta e Osvaldo camminano l’uno accanto all’altro, vivono a Reggio Emilia e non hanno vissuto nessuna crisi di coppia e l’uomo ha dovuto rinunciare a buona parte delle sue abitudini per stare dietro alla fama della Berti. Di Osvaldo non si sa molto, dal momento che l’uomo ha sempre preferito vivere la quotidianità in modo molto riservato: di lui si conosce la grande passione per il rally, messa da parte in un secondo momento a causa delle continue preoccupazioni di Orietta riguardo a questo pericoloso sport.

Osvaldo è stato colpito da numerosi problemi di salute: l’uomo si è operato più volte agli occhi, ma Orietta è rimasta sempre al suo fianco. Dal loro amore sono nati due figli, Omar, nato nel 1975, ed Otis, nel 1980. Il secondogenito ha poi reso Orietta ed Osvaldo nonni per la prima volta dando alla luce Olivia, la nipotina della cantante dal ricco patrimonio. Un legame solido che dura dal lontano 1967 e che non ha conosciuto particolari scossoni o messe in discussione.

Chi è Osvaldo: curiosità sul marito di Orietta, splendida voce italiana

Il pubblico italiano ricorda bene quando Orietta Berti ha partecipato a Celebrity Masterchef Italia 2 nel 2018 e proprio suo marito ha deciso di farle una bellissima sorpresa. Nel corso della prova finale l’uomo è arrivato a fare il tifo per la moglie. Alla domanda “Da quanto tempo state insieme?”, lui ha risposto “52” ed è stato subito ripreso da Orietta “Che 52, si è sbagliato”. Osvaldo ha quindi colto la palla al balzo per rivolgere alla moglie una splendida dichiarazione d’amore: “Sto talmente bene che un anno in più o uno in meno non lo sento”, ha detto il marito della cantante.

Orietta ha ribadito il forte amore da cui si sente avvolta accanto a suo marito, confermando: “Mi vuole tanto bene”. In una delle rare interviste rilasciate da Osvaldo l’uomo ha spiegato di essere stato sempre accanto ad Orietta fin dagli esordi della sua carriera. “Nei primi anni Sessanta lavoravo con mio cugino in un’azienda che fabbricava scatole per l’industria alimentare, cosi per un anno e mezzo ho continuato ad andare in fabbrica e allo stesso tempo accompagnare in giro Orietta”, ha svelato. Ripercorrendo a ritroso le tappe della loro relazione si scopre che i due si sono conosciuti nel 1964, ma hanno iniziato a frequentarsi come semplici amici. Poi è arrivata la benedizione delle famiglie che hanno approvato subito la loro unione: una coppia moderna per l’epoca, che ha convissuto per circa un paio d’anni prima del matrimonio.