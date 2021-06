Tra le ‘meteore’ del panorama televisivo, potremmo annoverare il bellissimo Walter Nudo che, da un periodo a questa parte, sembra essersi eclissato nel silenzio totale. Che fine ha fatto?

Tra le icone di sensualità maschile, fin dai suoi esordi, c’è sempre stato il bellissimo Walter Nudo, attore e modello di casa nostra. Il suo debutto al cinema, negli anni 1995 in Ragazzi della notte, e successivamente in molte fiction come Incantesimo e Carabinieri, ha immediatamente portato Walter Nudo nella costellazione dei ‘più belli d’Italia’.

Il fisico di un Adone, con muscoli scolpiti, i lunghi capelli neri corvino e il pizzetto, occhi scuri e intensi e i tratti del viso marcatamente mascolini, hanno fornito da sempre a Walter Nudo un tocco di sensualità, facendo impazzire letteralmente il pubblico femminile italiano.

Dalle passerelle al cinema, Walter Nudo è poi passato al mondo dei reality partecipando sia all’Isola dei Famosi che al Grande Fratello, vincendo entrambe le edizioni.

Dopo, però, ben venticinque anni di carriera, Walter Nudo ha deciso di appendere la celebrità al chiodo e lo ha fatto con un comunicato stampa che ha indirizzato sia alla Rai che a Mediaset, ringraziando per le offerte proposte nel corso della sua carriera ma di aver deciso di concludere le sue esperienze televisive. Oggi, quindi, che fine ha fatto Walter Nudo?

Walter Nudo: che fine ha fatto?

Ingoiato dal silenzio tombale della televisione e dei giornali, Walter Nudo, però, continua a comunicare con tutte le persone che lo amano attraverso i canali social. Questa volta lui stesso si scatta un selfie dove evidenzia i ‘segni del tempo’ sul suo viso e soprattutto sulla sua barba, molto imbiancata che fornisce, però, un tocco di saggezza e sensualità alla sua immagine.

Lo stesso attore, che nello scatto assume una espressione stupita, dice di essere sorpreso dai cambiamenti della vita: da quando a scuola temeva per un compito d’italiano e adesso è un novello scrittore. Nella didascalia della sua foto di Instagram, Walter Nudo fa una summa veloce di quello che è accaduto nella sua vita e che lo ha portato a cambiare: dalla depressione, alla bancarotta, passando per le separazioni e i tanti incidenti avuti. Non solo ma a questa lista di ‘vita’, Walter Nudo annovera anche le rotture, i problemi al cuore e gli ictus.

La nuova vita da scrittore di Walter Nudo

Dopo tante prove di vita e problemi di salute ben superati, dopo aver chiuso in un cassetto la sua carriera televisiva, Walter Nudo sta tornando, cimentandosi in un altro campo, quello della letteratura.

Infatti Walter Nudo è prossimo per la pubblicazione del suo primo libro in cui si parla in particolar modo di meditazione e riflessione.

Il titolo del suo libro è ‘La vita accade per te‘ ed è un racconto di esperienze vissute dallo stesso attore e soprattutto una valorizzazione dell’importanza della mente, di come la forza e la libertà di ognuno di noi sia solo nella nostra sfera più spirituale. Un cambiamento radicale, quindi quello compiuto da Walter Nudo che, fino a qualche anno fa, veniva definito il ‘re dei reality’.