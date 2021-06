Andrea Muller pubblica una foto in costume della Peparini: la prof di Amici beccata così

Tra le coppie più amate del piccolo schermo è giusto parlare di Andreas Muller e la maestra di Amici Veronica Peparini. I due si sono conosciuti circa 5 anni fa quando all’epoca lui era un allievo della scuola e fu costretto ad abbandonare il talent per un infortunio. L’anno successivo, però, prese parte nuovamente al programma dove trionfò. Proprio da quella esperienza nacque il loro idillio che continua ancora oggi sulle splendide spiagge italiane.

Veronica Peparini in costume

Andreas Muller è un ballerino professionista emerso nel talent show Amici di Maria De Filippi dove ha avuto modo di mostrare il suo grande talento. Il talent per lui è stata l’occasione giusta non solo per trionfare e per mostrare a tutti il suo immenso valore. Infatti, galeotto fu il talent in quanto ha incontrato il suo vero grande amore. E’ scoccata la scintilla con la maestra di ballo Veronica Peparini, con la quale continua vive tuttora una bellissima favola. Proprio su Instagram Andreas ha pubblicato la foto della sua fidanzata intenta a mostrare le sue bellezze su una meravigliosa spiaggia. Ciò dimostra ancora una volta come i due siano legati non solo dalla grande passione per il ballo, ma anche da una voglia estrema di godersi la vita a contatto stretto con la natura. Scopriamo subito lo scatto pubblicato dal ragazzo.

La Peparini, semplicemente divina

Andreas Muller e Veronica Peparini sono molto amati dai follower. Su Instagram pubblicano sempre delle storie e delle foto che lasciano senza fiato. Belli come il sole e amanti della danza, non fanno altro che ritagliarsi sempre di più spazio e tempo anche per allietare i fan con degli scatti davvero entusiasmanti. L’ultimo pubblicato da Andrea ritrae la sua dolce splendida Veronica con un fisico mozzafiato e un costume davvero bellissimo. Nonostante Veronica sia più grande di lui, la differenza d’età sembrerebbe essere solo ed esclusivamente un concetto astratto che non lascerebbe spazio ad altro se non a volte alle critiche da parte di alcuni haters. Loro tendono ad ignorare e prendono ciò che di buono il web può offrire. Tanti spunti e tanti complimenti giungono perché il loro amore li unisce sempre di più e li rende unici agli occhi degli altri.

Olivia sulle orme della madre

Come ben sappiamo, Veronica Peparini ha alle spalle un’altra relazione da cui è nata la splendida figlia Olivia. E’ stata protagonista assoluta in un coreografia nell’ultima edizione del serale di Amici. Infatti ha danzato con la vincitrice Giulia Stabile e insieme hanno emozionato tutti, compresi la mamma e i giudici. Andreas è anche un ottimo compagno di giochi per la piccola Olivia e ciò dimostra ancor di più come il loro rapporto sia unico ed eccezionale.

