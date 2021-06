Belen topless in piscina: lo scatto in bianco e nero fa esplodere Instagram

Una delle showgirl e conduttrici più amate d’Italia è sicuramente Belen Rodriguez. Quest’ultima si sta godendo le meritate vacanze in dolce attesa della bimba che nascerà fra pochi mesi. A breve poi sarà di nuovo dietro al bancone di Tu Sì que Vales con Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Nel frattempo continua ad allietare i suoi tantissimi followers su Instagram pubblicando degli scatti davvero molto piccanti, ma allo stesso tempo artistici.

Belen, topless in piscina

Da 15 anni a questa parte, Belen Rodriguez allieta i suoi follower su Instagram pubblicando delle storie e delle foto da togliere il respiro. C’è da dire che il suo grandissimo successo, oltre ad essere collegato alla sua bellezza celestiale, è anche dovuta dalla sua grande capacità di interagire con gli altri e di farlo con estrema ironia, ma anche con la giusta dose di caparbietà televisiva. Per tutti questi motivi è diventata il simbolo di molte trasmissioni televisive, in ultimo Tu Sì que Vales di cui è diventata la reginetta indiscussa sin dalla prima edizione. Oltre alle sue grandi doti artistiche che negli anni l’hanno resa un’artista a tutto tondo, emerge sempre di più anche la sua bellezza. Come ben sappiamo è in dolce attesa e fra pochi mesi darà alla luce una splendida sorellina per il suo primogenito Santiago, nato dal matrimonio col ballerino e conduttore Stefano De Martino. Di recente ha pubblicato uno scatto molto bello e intrigante. Non a caso ha ricevuto tantissimi like e commenti positivi. Ecco il motivo di tanto entusiasmo.

Un fisico sempre perfetto

La foto ha i toni bianco e nero e mostra una Belen intenta a coprire il seno con le mani, ma allo stesso tempo lascia intravedere il pancione lievitare sempre di più. I follower hanno preso d’assalto questo scatto commentando e mettendo tantissimi like per complimentarsi con il suo stato di forma, ma anche con il suo fascino che non passa mai inosservato. Nonostante si avvicini inesorabilmente a quota 40, la showgirl è davvero straordinaria nella sua semplicità e lo è ancor di più negli scatti che è solita proporre ai suoi follower dove l’arte si sposa con la sensualità. Questi sono i principali elementi che ne caratterizzano lo stile eccezionale e ancor di più speciale che da molti anni è solita essere un simbolo per tutti coloro che amano la bellezza e la professionalità.

Leggi anche -> Belen Rodriguez mostra la nuova creatura nata: la sua bellezza lascia senza parole

Belen tornerà a breve in tv

Nonostante fra pochi mesi darà alla luce Luna Marie, Belen Rodriguez continua inesorabilmente al lavoro. Dalla metà di settembre ritornerà la nuova edizione di Tu sì que Vales. Dato il suo stato interessante in molti avevano ipotizzato che potesse dare forfait per la nuova edizione, lasciando campo libero ad una nuova conduttrice. Per la gioia dei fan, invece, ci sarà lei.

Leggi anche -> Belen Rodriguez nella vasca da bagno: la foto sui social lascia i fan di stucco