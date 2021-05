Lorella Cuccarini e la malattia che l’ha devastata: ha temuto il peggio

Lorella Cuccarini ha vissuto un’esperienza difficile e traumatica a causa di gravi problemi di salute, arrivati improvvisamente a sconvolgere la sua vita, qualche anno fa. La prof di Amici a distanza di tempo, ha deciso di raccontare la sua Odissea.

Lo stop forzato alla carriera

Ballerina di successo degli anni 80, volto familiare della televisione, la più amata dagli italiani, Lorella Cuccarini porta nel cuore il terribile ricordo di una pagina molto dolorosa della sua vita. L’abbiamo ammirata nei panni di prof di Amici 2021. Un ruolo che l’ha riportata alla sua passione, la danza, ma sappiamo che Lorella è anche conduttrice, attrice, speaker radiofonica e anche cantante.

Ruoli ai quali per in un periodo della sua vita ha dovuto rinunciare, per l’arrivo inaspettato di un brutto male, che ha bloccato di fatto la sua carriera.

Come Lorella Cuccarini ha scoperto di avere un tumore

Lorella Cuccarini ha raccontato questa parentesi della sua vita per la prima volta a Vieni da me: un tumore alla tiroide l’ha costretta ad allontanarsi dai riflettori. All’inizio ha cercato di tenere nascosta la malattia per evitare strumentalizzazioni, ma alla fine ha deciso di renderla pubblica, svelando tutte le paure che ha vissuto in quei momenti, i suoi pensieri e il suo trauma: “Una visione della vita che va in frantumi.. da allora vivo senza tiroide”

Lorella Cuccarini ha scoperto di non stare bene per un dimagrimento sospetto e qualche episodio di tachicardia. Sintomi che all’inizio aveva associato allo stress ma che poco dopo, durante dei controlli di routine scoprì essere invece, i campanellini d’allarme di qualcosa di più serio. Come una doccia fredda arrivò la sentenza dell’endocrinologo: “Avevo un nodulo alla tiroide, con lo spessore già di alcuni centimetri. Mi sono dovuta sottoporre ad altri accertamenti urgenti. L’unica soluzione è stata l’asportazione della ghiandola.”

LEGGI ANCHE ———–>Sanremo, il ricordo di Lorella Cuccarini accanto a Baudo:”Sono stata l’unica...”

Il superamento della malattia

La prof di Amici 2021 ha dovuto così iniziare una battaglia lunga e faticosa per conquistare la guarigione. Si è dovuta sottoporre così ad un intervento chirurgico con l’esportazione della tiroide. Da quel momento il suo normale flusso ormonale è compromesso e pertanto Lorella Cuccarini deve seguire una dieta rigida e deve fare uso continuo di farmaci, per tutta la vita. Quel periodo che l’ha allontanata dal suo lavoro, catapultandola in un vortice emotivo molto forte, è una ferita che non si rimarginerà mai.

LEGGI ANCHE ———–>Avete mai visto il marito di Lorella Cuccarini? Bellissimo

Oggi per fortuna, Lorella Cuccarini sta bene. Ha sconfitto il cancro e si è ripresa la sua vita e il suo lavoro. Ovviamente quest’esperienza dolorosa le ha dato modo di pensare al valore della vita e di quanto sia importante la prevenzione e la cura della propria salute: “Ogni tanto sento ancora crescere dentro di me la preoccupazione che il nodulo abbia lasciato qualcosa nel mio corpo. Per questo mi sottopongo ai controlli ogni due o tre mesi. So che la malattia non è ereditaria, quindi sono tranquilla per i miei figli.”

Da molti anni Lorella è testimonial dell’associazione ‘Trenta ore per la vita’, che lotta in prima linea contro la sclerosi multipla.