Uno dei personaggi più amati del piccolo schermo è sicuramente Sossio Aruta. Quest’ultimo, dopo essere stato volto storico di Uomini e Donne in cui ha conosciuto la sua dolce metà, Ursula Bennardo, ha rilasciato un’intervista e ha parlato di un suo ex compagno di avventura ai tempi del Grande Fratello Vip 4 e non solo. Scopriamo tutto nei dettagli.

Le dichiarazioni di Sossio su Paolo

Sossio Aruta, rilasciando un’intervista al giornale Di Più, ha espresso grande perplessità nei confronti del percorso del suo ex compagno di avventura all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4. In modo particolare ha criticato Paolo Ciavarro per essere stato, a suo dire, impercettibile ed un vero fantasma nella casa. Ancora non si spiega come abbia fatto il ragazzo a raggiungere il secondo posto. Secondo Aruta infatti è davvero impensabile che il suo percorso abbia lasciato qualcosa di tangibile ai telespettatori attenti e meticolosi al massimo. “Una persona che non porto nei miei ricordi e mi ha stupito il suo podio è Paolo Ciavarro, sinceramente in casa era un fantasma non so cosa abbia conosciuto di lui il pubblico. Resterà un mistero”. Ricordiamo che quella edizione fu vinta dalla splendida Paola Di Benedetto, la quale decise di dare tutto in beneficenza per aiutare la protezione civile nel pieno della pandemia. La giovane negli ultimi giorni sembrerebbe avere un flirt con Stefano De Martino, ma per ora è tutto ancora avvolto nel manto del mistero. Torniamo alle dichiarazione dell’ex cavaliere di Uomini e Donne.

La storia d’amore con Ursula

Sossio Aruta non ha potuto assaporare la vittoria e ha sempre dato la sua spiegazione: “Se non ci fossero stati due giovanissimi con storie da gossip, chissà forse avrei vinto” Oltra all’esperienza nel reality, l’uomo ha parlato anche del suo rapporto con la sua splendida Ursula Bennardo che ha reso padre per la terza volta con la nascita della piccola Bianca. Sossio ha evidenziato come speri che Ursula possa partecipare a talent come Amici Celebrities perché è stata una grande ballerina in passato. Purtroppo ha dovuto appendere le scarpine al chiodo sin da giovane in seguito alla sua prima gravidanza risalente ai 18 anni. I due, insieme, oltre al percorso televisivo a Uomini e Donne, presero parte anche a Temptation Island Vip nell’edizione in cui vi partecipò anche la vulcanica Valeria Marini.

Ursula al Gf Vip?

Al termine dell’intervista, Sossio Aruta ha specificato che Ursula sarebbe allettata anche dall’ipotetica proposta di partecipare alla sesta edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Seguendo le orme del suo compagno, potrebbe lasciare ampio spazio al suo nuovo ruolo. In realtà però Sossio ha confessato che sarebbe molto geloso poiché Ursula è molto espansiva e solare.

