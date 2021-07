Uomini e Donne, ex tronista in ospedale: “Piango e cerco di essere forte”

Un momento davvero difficile per un’ex protagonista di Uomini e Donne ed Amici di Maria De Filippi: ecco cosa sta succedendo ad una delle troniste più amate, nota anche per le sue doti da ballerina.

La ricordiamo prima come una delle ballerine del talent show Amici di Maria De Filippi e poi come una delle troniste di Uomini e Donne, dal percorso decisamente sfortunato, che ha trovato l’amore fuori dal programma.

Stiamo parlando di Sabrina Ghio, che si è sottoposta ad un’operazione piuttosto delicata ed è dovuta restare per qualche tempo in ospedale, circondata dall’amore delle persone care.

Paura per Sabrina Ghio: l’ex tronista in ospedale per un intervento delicato

Sabrina Ghio ha parlato su Instagram delle sue condizioni di salute, tenendo informati i suoi follower che la seguono nella sua quotidianità: non sono note le motivazioni del suo ricovero, ma è stata tanta la preoccupazione per la donna, uno dei volti televisivi molto amati, che si è lasciata andare ad un lungo sfogo condiviso sul suo account Instagram. Sabrina ha parlato della paura che ha vissuto, prendendo l’episodio che le è capitato come spunto per rispondere ai tanti commenti crudeli spuntati sotto alcuni suoi post.

La Ghio aveva pubblicato una foto in costume sul suo profilo Instagram e l’aria sorridente e apparentemente spensierata della donna ha attirato commenti positivi, ma anche tante affermazioni pungenti degli haters, che hanno espresso le proprie opinioni in maniera non propriamente carina. “Dietro una foto in costume, sorridente e apparentemente spensierata, si nasconde un mondo che voi non conoscete. E oggi voglio confidarvi qualcosa in più senza troppi giri di parole”, ha scritto Sabrina aprendo l’argomento molto delicato dei suoi giorni in ospedale.

Sabrina, l’ex ballerina di Amici si sfoga su Instagram

L’ex tronista non ha rivelato come mai si è sottoposta alla delicata operazione, ma ha descritto gli attimi prima, quando si è seduta sul treno ed è stata informata della situazione che la vedeva protagonista. “Giorni fa sul treno con Penny che mi dormiva sulle gambe, dopo l’ennesimo esame e test, mi arriva una brutta notizia. Mi gira la testa e mi viene un attacco di panico (sono troppo sensibile a queste cose e ho vissuto una brutta esperienza in passato che non mi fa stare serena). Comincio a sudare ma cerco di non perdere la lucidità. Incasso, mi sfogo, piango in silenzio e cerco di essere forte perché Penny è lì che dorme addosso a me!”, ha confidato la donna che ha tirato fuori tutta la sua forza per affrontare la sfida che le ha messo davanti la vita.

Sabrina ha continuato a documentare la sua esperienza, condividendo anche uno scatto fotografico che la ritrae distesa sul letto proprio poco prima di essere operata. La Ghio ha avuto molto coraggio e spera che presto questo brutto incubo finisca, per tornare dalle persone che ama e che la amano, come la figlia e Carlo, l’attuale fidanzato.