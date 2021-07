Sandra Mondaini e Raimondo Vianello: ecco cosa fanno oggi i figli della coppia

Sandra e Raimondo sono indubbiamente stati una delle coppie iconiche della televisione italiana. Ma che fina hanno fatto i figli dei due coniugi? Scopriamolo.

La coppia rappresenta un punto di riferimento della comicità italiana e nonostante la loro scomparsa ancora oggi continuano a conquistare le nuove generazioni grazie ai loro show. Uno dei programmi di maggior successo di Sandra e Raimondo è stato sicuramente Casa Vianello, in cui i due attori riuscivano a esasperare e rendere divertenti le normali dinamiche di una coppia italiana. Ancora oggi alcuni dei loro sketch continuano ad avere successo diventando virali tramite i social network e confermando la capacità dei due comici di superare i limiti del tempo e riuscire ad essere sempre attuali.

I figli di Sandra e Raimondo

E’ ormai risaputo che Sandra e Raimondo nel corso della loro vita avessero deciso di adottare dei figli. In particolare la fortunata coppia aveva deciso di prendere con sé i coniugi filippini Magsino che si occupavano delle faccende casalinghe dei due attori. Nel corso del tempo Sandra e Raimondo erano anche riusciti a coinvolgere la famiglia in alcuni spezzoni dei loro show, rendendoli noti lungo tutto lo stivale. Inoltre Mondaini e Vianello avevano preso con loro anche i figli dei Magsino, GianMarco e Raimond. Ma che fine hanno fatto?

La famiglia Magsino

Dopo la scomparsa dei due attori, i Magsino come stabilito da Sandra e Raimondo, hanno ereditato la fortuna costruita nel corso della loro carriera e hanno deciso di concentrare parte della loro vita sulla costruzione di una Onlus nel loro paese di origine, le Filippine, dedicata proprio alla coppia comica.

LEGGI ANCHE—>Sandra Mondaini e il folle amore con Raimondo: il segreto della loro storia

Cosa fanno oggi Gianmarco e Raimond

Per quanto riguarda i due figli dei Magsino, Gianmarco e Raimond, secondo quanto riportato, sembra che siano rimasti in Italia ma lontani dai riflettori. In particolare il primo si occuperebbe di network marketing mentre il secondo sarebbe il titolare di un’agenzia immobiliare.