Tutti scatenati dopo una fotografia pubblicata da Jasmine Carrisi in cui, a balzare all’occhio, è il suo lato B: ecco com’è la meravigliosa figlia di Albano e Loredana Lecciso.

Jasmine Carrisi, ultima donna di casa Cellino San Marco, nonostante la giovane età, già promette di diventare una star del mondo dello spettacolo italiano. La piccola di casa, in barba all’età, evidenzia già sfaccettature grintose del suo carattere, nonché grande talento ereditato da papà Albano.

Nonostante, però, la bellissima Jasmine sia ‘figlia d’arte’, sta studiando e lavorando per affermarsi nel mondo della musica, facendo leva solo sulle forze e, visti i risultati e il suo seguito, bisogna dire che ci sta ben riuscendo. Oltre ad aver inciso il suo primo singolo, che ha registrato un ottimo successo, c’è da dire che anche in televisione il volto di Jasmine ha ottenuto ottimi risultati, in veste di giudice nel programma The Voice Senior.

In quell’occasione Jasmine ha saputo farsi valere, nonostante fosse in coppia con il suo famosissimo padre, senza essere messa nell’ombra di Albano. Questa volta, però, i fan sono letteralmente impazziti per le sue doti naturali.

Jasmine Carrisi: foto del suo lato B

Bellissima, di talento e soprattutto molto emancipata: Jasmine Carrisi è una donna in erba con la grande dote di Madre Natura e non ha nessun problema a mostrare le sue grazie.

Ecco che sul suo profilo Instagram appare vestita con un costume da bagno a due pezzi, che porta dei lacci sull’addome ma, a colpire di Jasmine Carrisi, non è tanto l’outfit, quanto più la sua posa sensuale che mette in rilievo il suo esplosivo ‘lato B’.

Come non apprezzare il dono della natura fatto a Jasmine, che mostra un fondoschiena perfetto? Così, dopo la pubblicazione della fotografia sui social, i follower si precipitano a commentare lo scatto con una pioggia di approvazioni e consensi.

Jasmine Carrisi appare in una posa sensuale ma è soprattutto molto disinvolta e naturale, mantenendo eleganza in uno scatto che non è per nulla volgare ma, anzi, molto accattivante.

La risposta al vetriolo di Jasmine Carrisi

Purtroppo è noto come i social, spesso, sono cassa di risonanza degli ‘haters’, ovvero degli ‘odiatori seriali’ che, per via di invidie o frustrazioni, si trovano delle volte a muovere pesanti critiche, per lo più infondate, contro i personaggi noti.

Molto di frequente è accaduto anche a Jasmine Carrisi di essere al centro delle critiche degli haters ma, in tutte le occasioni, nonostante i suoi 20 anni, la figlia di Albano ha dimostrato di avere stoffa e intelligenza anche nelle risposte.

In questo caso, oltre i tanti commenti positivi, alcuni hanno mosso riflessioni negative, quasi meravigliati da questa posa in costume di Jasmine. Come ha reagito la piccola Carrisi? La sua risposta al vetriolo ha lasciato tutti di stucco.

LEGGI ANCHE :Jasmine Carrisi dietro le quinte di Battito Live : eccola irriconoscibile

LEGGI ANCHE : Jasmine Carrisi: “Mi si è rotto l’occhio” | Follower preoccupati

Di fronte a chi si dice addirittura scandalizzato dalle foto in costume di Jasmine, la giovane donna si chiede, con ironia: “Mi viene spontaneo chiedere: ma siete mai andati al mare?”.