Ritorno di fiamma per Arisa? Dopo tanti alti e bassi ecco la verità

Arisa è una delle cantanti più amate del mondo della musica italiana. Di recente ha stupito tutti per la sua bellezza disarmante. Tuttavia è al centro del gossip soprattutto per un ritorno di fiamma con l’ex fidanzato. Ecco come stanno realmente le cose.

Ritorno di fiamma per Arisa?

Da poco Arisa ha terminato la sua esperienza in qualità di maestra di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi. I suoi continui battibecchi con Rudy Zerbi hanno fatto sorridere tutti i telespettatori. Alcuni non hanno potuto fare a meno di notare la trasformazione fisica della cantante. Adesso è un vero sex symbol, in quanto delizia gli occhi dei propri follower con degli scatti mozzafiato. Tuttavia nelle ultime ore sta facendo parlare di sé per via del suo riavvicinamento ad Andrea Di Carlo. I due hanno lasciato degli indizi sui social che alimentano un dubbio: sono tornati insieme?. La loro love story ormai non stupisce più per via dei tira e molla. Ora sembrerebbe esserci una svolta.

“Ci sono cose che non ti dirò mai per tenerti con me per sempre”

Andrea Di Carlo è un manager e autore televisivo che ha pubblicato nel 2020 il primo selfie con Arisa con la scritta “Da cosa nasce cosa”. E poi La Cosa. Subito dopo ha condiviso uno scatto sfocato di due bocche unite da un bacio con sottofondo Meraviglioso amore mio. Eppure durante una puntata dei Amici, Rudi ha esordito dicendo che ha un compagno, cosa che lei ha subito smentito o almeno in parte: “Io non ho il fidanzato proprio ufficialmente. Non dire le mie cose”. Con questa risposta non è stata molto chiara. Arisa in passato è stata legata a Giuseppe Anastasi, autore di diversi suoi brani, e a Lorenzo Zambelli, suo ex manager, e ha sempre scelto la riservatezza. Anche stavolta non ha fatto eccezione, anche se è nota a tutti la loro storia turbolenta. Il giorno prima dichiarano di voler convolare a nozze e poi il giorno dopo diventano perfetti estranei. Da qualche ora sembra essere tornato il sereno con un post pubblicato da Arisa per lui: “Ci sono cose che non ti dirò mai per tenerti con me per sempre”. Nonostante tutto i fan sono perplessi.

Leggi anche -> Arisa, guerra sui social con l’ex fidanzato: discussione in diretta per l’ex di Amici

Una bellezza unica sul web

Essendo un personaggio pubblico, Arisa tende a condividere degli scatti artistici e non sul suo profilo Instagram. Di recente ha condiviso uno scatto in cui indossa un costume intero bianco con i bordi neri. Molti sono concordi nel dire che sia dotata di una bellezza acqua e sapone. Ha un sorriso pazzesco e uno sguardo penetrante. Ha le forme sinuose, ma allo stesso tempo perfette. “Foto in stile balenottera spiaggiata”, ecco il commento autoironico che conferma la sua spiccata simpatia.

Leggi anche -> Arisa sempre più bella: come si è mostrata (in intimo) l’ex prof di Amici