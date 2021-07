Michelle Hunziker : ecco dove sta trascorrendo le sue vacanze

La showgirl svizzera Michelle Hunziker, sempre più bella, solare e in forma smagliante, sta trascorrendo le sue vacanze in un posto speciale e tutto al femminile: ecco dov’è e con chi.

Le meritate vacanze, per la stacanovista Michelle Hunziker, sono finalmente arrivate. Dopo mesi di duro lavoro dove, nonostante il periodo pandemico, la talentuosa Hunziker ha continuato a portare avanti i suoi progetti professionali, è giunto il periodo del relax.

Attivissima sui social, la bionda Michelle è stata con sagacia al timone del noto Tg satirico di Striscia la Notizia, riscontrando come sempre molto successo. Durante il periodo clou della pandemia, lo scorso 4 novembre 2020 è stata alla guida di All Together Now, il programma musicale di canale 5 che ha visto tra i giurati J-Ax, Francesco Renga, Anna Tatangelo e Rita Pavone.

Inoltre sul suo profilo Instagram Michelle ha pubblicato molti video ironici, ma che hanno offerto molti spunti di riflessione, sul ‘dramma’ della didattica a distanza, sia dal punto di vista degli studenti, che da quello dei genitori, vivendo in prima persona il problema, essendo mamma delle piccole bimbe Sole e Celeste.

Adesso, però, è il momento di fermarsi: vediamo insieme dove sta trascorrendo le sue meritate vacanze la Hunziker e soprattutto con chi è in compagnia.

Michelle Hunziker è in vacanza: dove e con chi ?

Grazie alla sua aggiornatissima pagina di Instagram, Michelle Hunziker pubblica una sorta di diario di bordo social, dove informa tutti i suoi follower delle sue vacanze.

In primis a incuriosire è la meta: Michelle Hunziker quest’anno ha scelto di trascorrere momenti di riposo in Italia, precisamente in Sicilia perché, come lei stessa ha ammesso, “il Paese più bello del mondo è l’Italia, punto e basta”. E’ in questa splendida regione che la showgirl svizzera si gode il solleone e il mare cristallino. Pubblica una serie di fotografie e di video in cui si ritrae a bordo di una nave privata mentre prende il sole e si diletta con dei tuffi acrobatici.

E’ radiosa, come sempre, e in una forma smagliante: così la Hunziker ricarica le batterie in questi momenti di tranquillità. Con chi sta trascorrendo le sue vacanze? Anche la scelta della compagnia incuriosisce: Michelle ha lasciato a casa suo marito, Tomaso Trussardi, e ha deciso di passare del tempo con le donne di casa. Infatti, insieme a lei, ci sono le piccole Sole e Celeste e tre amiche della showgirl, per una mini crociera tutta al femminile.

Il diario delle vacanze di Michelle Hunziker

In questa mini crociera in rosa, oltre alle vacanziere, c’è anche uno skipper e uno chef personale pronto al servizio per preparare aperitivi, pranzi e cene. Michelle Hunziker decide, come di consueto, di aggiornare un diario di bordo in cui coinvolgere tutti i suoi fan e così, ogni giorno, pubblica tutti i loro spostamenti.

“Arruffata, piena di sale e felice come una bimba” ecco come si sente la bellissima Michelle Hunziker e come si racconta ai suoi follower mentre, in questa mini crociera al femminile, ha già visitato Lipari, Salina, Stromboli, Alicudi e Panarea.