Beautiful, fan infuriati con Steffy Forrester per una sua scelta

Beautiful è la soap opera americana che fa compagnia da anni agli italiani. Secondo le anticipazioni, Steffy accoglierà nella sua vita un altro figlio, frutto dell’amore con il dottor Finn. Una loro scelta, del tutto inaspettata, ha scatenato i fan. Ecco cosa è successo.

Fan infuriati con Steffy Forrester

Steffy Forrester da sempre è innamorata di Liam Spencer, ma lui sceglie sempre la rivale Hope Logan. Per l’ennesima volta la figlia di Brooke ha avuto la meglio, così Steffy ha voltato pagina. Nelle prossime puntate vedremo in scena un nuovo personaggio, ovvero il dottor Finn. La produzione ha scelto un attore estremamente affascinante che catturerà sicuramente l’attenzione del pubblico femminile. Del resto anche l’attrice che presta il volto alla stilista non è da meno. I due si frequenteranno e nel corso delle puntate si scoprirà chi è la madre biologica del ragazzo. Si tratta di Quinn, la moglie del patriarca della famiglia Eric Forrester. La notizia non piacerà per nulla a Steffy, dal momento che non è in buoni rapporti con l’inaspettata suocera. Secondo le anticipazioni Steffy lo renderà padre di un bambino e il nome che scelgono non è piaciuto per niente alla maggior parte dei telespettatori americani. Ecco il motivo di tanta disapprovazione.

Una scelta del nome non gradita

Steffy darà alla luce il secondo figlio dando così a Kelly una piacevole compagnia. Assisterà al parto Finn che avverrà in una piscina installata nel soggiorno della casa sulla scogliera. Grazie all’aiuto dell’ostetrica, il bambino nascerà sano e forte. Decideranno di chiamare il piccolo Hayes, scelta non gradita da tanti perché ricorda molto l’uomo che ha perseguitato Taylor, la madre di lei. I fedeli telespettatori ricorderanno senza dubbio che si tratta di un uomo con squilibri mentali e con un atteggiamento violento. Per questo motivo le critiche non sono tardate ad arrivare. Sarà un momento di gioia per i neo genitori, ma Steffi avrà delle preoccupazioni per via dell’assenza di Thomas. Non a caso il fratello non si presenterà per farle le congratulazioni della maternità. Non dipenderà da lui, ma da cause di forza maggiore.

Thomas e Liam nei guai

In realtà Thomas sarà rinchiuso in gabbia da Justin e, come se non bastasse, Steffy vedrà il padre della prima figlia in prigione. Liam avrà a che fare con la giustizia, ragion per cui chiederà aiuto all’avvocato di famiglia Justin. Steffy gli consiglierà di contattare un altro avvocato perché a parer suo l’uomo non svolgerà al meglio il suo lavoro. In effetti non avrà tutti i torti. Per scoprire il motivo di un simile atteggiamento non ci resta altro da fare che attendere.

