Beautiful, ecco le curiosità che i telespettatori non sanno

La soap opera americana Beautiful da anni appassiona la maggior parte degli italiani da anni. Il merito è senza dubbio del formidabile cast e dell’avvincente copione che non delude mai. Non tutti sanno delle curiosità che caratterizzano Beautiful fin dalla prima puntata.

Le curiosità di Beautiful

In realtà non tutti sanno che Beautiful ha sostituito un’altra soap opera di grande successo, ovvero Quando si ama. E’ ambientata a Los Angeles, precisamente allo Stage 31 degli studi della CBS Television. Per realizzare ogni puntata c’è un team di 150 persone che lavora sul set. Tra la messa in onda americana e quella italiana intercorrono dieci mesi di ritardo. Lo sceneggiatore e produttore televisivo William J. Bell era malato di Alzheimer. Purtroppo è venuto a mancare nel 2005 a Los Angeles all’età di 78 anni. Molti attori del cast sono anche dei cantanti. Basta pensare Ronn Moss che fa parte della band Player o Jack Wagner (Rick) ti ha inciso Dancing in the moonlight. Infine più volte la troupe di Beautiful si è spostata in Italia: Cernobbio, Venezia e Portofino. Non a caso Ronn Moss ha imparato ad apprezzare Italia al punto tale da recarsi nel nostro Paese quando vuole staccare la spina dalla routine quotidiana. Nel 2016 l’attrice Katherine Kelly Lang, (Brooke) è stata testimonial del brand Impero Coture con Manuela Arcuri.

La malattia di Sally

In questi giorni i telespettatori stanno assistendo al piano diabolico messo in atto da Sally Spectra per riconquistare l’amato Wyatt. Sta facendo credere a tutti di avere i giorni contati e la sua complice è la dottoressa Escobar. Quest’ultima le sta dicendo di dire la verità, ma la stilista non ne vuole sapere. Nel frattempo Flo sta spingendo Wyatt a tornare da lei per farle vivere serenamente gli ultimi momenti di vita. Tutti stanno apprezzando il gran cuore di Flo nel vedere il proprio fidanzato tra le braccia dell’ex. Allo stesso tempo cercherà di chiarire dei dubbi che la stanno assillando. Per lei è strano che Sally abbia subito gettato la spugna senza chiedere altri pareri medici. Per questo motivo si recherà personalmente dalla dottoressa e capirà che c’è qualcosa che non va. Deciderà di indagare senza dirlo a nessuno per non destare sospetti. Di nascosto entrerà nell’ufficio della dottoressa e scoprirà che Sally è sana come un pesce.

Guai in vista per Brooke e Ridge

Brooke sta cercando in tutti i modi di farsi perdonare sia da Katie che da Ridge. Quinn ha mostrato il video del suo bacio con Bill durante la festa del loro fidanzamento e ciò non è piaciuto a Eric. Quest’ultimo non ha gradito il suo atteggiamento e starà ancora una volta dalla parte della Logan. Donna si metterà a disposizione per far riappacificare le due sorelle. Ridge, invece, si avvicinerà ancor di più a Shauna.

