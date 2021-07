Benedetta Rossi, capelli lunghissimi e vestito da hippy, eccola come non l’avete mai vista

Benedetta Rossi, uno dei volti più popolari del web, ha condiviso un inaspettato scatto su Instagram. Scopriamo di cosa si tratta.

Benedetta Rossi è ormai una vera e propria star, partita dal web è riuscita a conquistare anche il piccolo schermo e l’editoria pubblicando diversi libri di successo dedicati alla cucina. Inoltre la food influencer sui social network continua a crescere in maniera costante, soprattutto su Instagram dove conta quasi 4 milioni di follower.

Lo scatto inaspettato di Benedetta Rossi

Proprio su Instagram Benedetta è molto attiva, ovviamente per lavoro ma ama anche condividere momenti di vita privata con i numerosi fan. In occasione dell’uscita di un nuovo video su Youtube, ha pubblicato una foto inaspettata raccontando anche un divertente aneddoto. Nello scatto, la content creator indossa dei colorati abiti da hippy e una parrucca con capelli molto lunghi totalmente diversi rispetto all’acconciatura con cuoi siamo abituati a vederla.

Il divertente aneddoto

Nella descrizione del post, Benedetta ha raccontato un divertente aneddoto riguardo l’incontro con un fashion style e life coach che provò a cambiare e modificare il suo look fallendo miseramente. Poi ha rimandato i fan al nuovo video uscito su Youtube per scoprire maggiori dettagli riguardo alla vicenda. Inoltre nel contenuto pubblicato sulla piattaforma di Google c’è anche lo zampino di Paolo Camilli, noto autore, creator e attore.

LEGGI ANCHE—>Benedetta Rossi, in cosa è laureata e che lavoro faceva prima del successo

Il successo di Benedetta Rossi

Lo scatto condiviso da Benedetta Rossi non è ovviamente passato inosservato ai fan arrivando a superare i 130 mila like e i 7 mila commenti. Anche il video pubblicato su Youtube ha ottenuto un ottimo riscontro raggiungendo più di 390 mila visualizzazioni in 2 settimane. Insomma questi risultati confermano la costante crescita di Benedetta garantita non solo dai contenuti ma anche dalla simpatia, la naturalezza e dai modi della donna.