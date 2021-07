Fedez, la lite di Leone contro il taglia erba: il video diventa virale

Star dei social da quando è nato Leone Lucia figlio di Fedez e Chiara Ferragni è molto seguito grazie anche alle popolarità dei due genitori che hanno sempre condiviso le immagini del piccolo sin da quando era in culla. Leone è un bambino vivace e divertente, molto simpatico che interagisce spesso con i social aiutato dai due genitori molto presenti nella sua vita e oggi anche in quella della sorella Vittoria che da qualche giorno ha compiuto 3 mesi. Fedez e Chiara sono dei genitori presenti, amano stare con i loro figli ma soprattutto sono due persone che adorano condividere i momenti felici e di crescita dei loro bambini.

Fedez ironizza sul figlio: “Leone alle prese con un dissing”

Fedez sta celebrando il successo di Mille, singolo uscito solo da qualche settimana già Disco di Platino realizzato con Orietta Berti e Achille Lauro e per celebrare il pezzo è stato invitato a Battiti Live e per questo ha lasciato per qualche giorno Milano. La Ferragni invece si trova in Grecia con alcune amiche e dal suo account Instagram sono visibili alcuni scatti della bella influencer che si sta godendo il relax dei primi giorni di vacanza senza i figli. I due vip sono lontani e Leone ha trascorso qualche giorno in campagna dai nonni dove si è divertito soprattutto a curare il giardino.

A rivelare come Leone trascorre il tempo dai nonni lo stesso Fedez che ha condiviso una storia dove appare il primogenito del rapper in giardino mentre litiga con un tagliaerba giocattolo. Leone appare arrabbiato e deciso a primeggiare sull’oggetto che gli fa perdere la pazienza a tal punto di inveirgli contro: “Svegliati! Muoviti!” Fedez ha anche commentato la scena ironizzando sul carattere deciso del figlio: “Leone alle prese con un dissing”. In poche ore il video è diventato virale ed è stato visto da milioni di fans rendendo Leone una vera star dei social, degno d’essere il figlio dell’influencer italiana più famosa al mondo.

Leone Lucia e Vittoria unici amori di Fedez e Chiara Ferragni

Social sin dalla nascita sia Leone che Vittoria sono diventati immediatamente popolari, i loro scatti sono condivisi e seguiti da milioni di fans e questo ha evitato ai due vip speculazioni d’immagini dei loro figli non appropriate. Del resto la scelta dei coniugi Lucia è coerente con il momento digitale contemporaneo che non prescinde dalla rete ma soprattutto dai social.

Anche se Fedez e consorte sono stati accusati di aver approfittato dell’immagine dei figli non rispettando il loro essere bambini la critica non ha toccato i due vip che non mancano di rendere partecipi i fans delle loro gioie: solo qualche giorno fa hanno condiviso lo scatto che celebra i primi tre mesi di Vittoria soffiando le candeline su una torta bellissima.