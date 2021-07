Una Vita, anticipazioni episodi domenica 4 luglio: Camino vuole la verità

Come di consueto anche il primo weekend di luglio sarà accompagnato da due nuovi episodi di Una Vita, tra le soap opera di maggiore successo degli ultimi anni. Scopriamo insieme alcune anticipazioni.

Trasmessa in Italia dal 2015, Una Vita ha conquistato milioni di telespettatori in pochissimo tempo grazie alle intriganti trame e alle coinvolgenti storie d’amore. Ad oggi sono stati realizzati più di 1400 episodi per una totale di 7 stagioni.

Una Vita anticipazioni

Negli episodi che andranno in onda venerdì 3 e sabato 4 luglio vedremo Genoveva entrare in casa di Felipe dove riuscirà finalmente a mettere in difficoltà Agustina. Proprio quest’ultima sarà vittima di un inspiegabile incidente domestico che le offuscherà i ricordi.

Le indagini di Camino

Nel frattempo Emilio e Camino continuano a indagare per scoprire chi abbia denunciato Maite. Gli indizi trovati li conducono alla lavandaia, Concha Lopez, alla quale chiederanno se qualcuno l’abbia coinvolta e pagata per incastrare la pittrice francese. La donna negherà tutto affermando di aver agito in totale autonomia per proteggere la figlia. Inoltre Camino grazie all’aiuto fondamentale di Liberto riuscirà a incontrare Maite in prigione.

Bellita vuole la verità

Bellita è sempre più convinta di voler sapere la verità da Servante e venire a conoscenza del segreto di Julio. I due giovani presi alla sprovvista decideranno di mentire affermando che Julio è un imbroglione e un ladro. Nonostante ciò sembra che la donna non si lascerà convincere dalle parole dei due.