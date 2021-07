Sabrina Ghio, ex di Uomini e Donne, parla dopo l’operazione : ecco cosa è successo

In un lungo messaggio affidato ai social, la 36 enne ex tronista di Uomini e Donne, Sabrina Ghio, ha raccontato a cuore aperto le sue paure dopo l’operazione subita.

Gli appassionati telespettatori di Uomini e Donne hanno avuto modo di conoscere la bellissima Sabrina Ghio quando si è seduta sul trono di Maria De Filippi. La Social Media Manager di 36 anni, è diventata famosa quando, nel 2004, si è classificata al secondo posto come ballerina nel famoso talent show Amici, dopo il ballerino Leon Cino.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Sabrina Ghio ha alle spalle un matrimonio con Fabrizio Manzolli, che a sua volta ha avuto successivamente una relazione con la tentatrice di Temptation Island Maddalena Vasselli. Con l’ex marito, la Ghio ha avuto una figlia di nome Penelope.

Conclusa questa storia d’amore, la Ghio ha provato a cercare l’amore nella trasmissione della De Filippi ma il tentativo, in quell’occasione, non è andato a buon fine. Nonostante tutto Sabrina, a livello d’amore, è stata baciata dalla fortuna ed ha trovato la felicità nelle braccia di Carlo Negri, suo fidanzato attuale.

Sabrina Ghio, dopo l’operazione, parla del suo problema di salute

Dal profilo social di Sabrina Ghio, l’ultima sua fotografia la ritrae in un letto d’ospedale con il suo compagno che è adagiato sulle sue gambe e lei lo accarezza con premura, in attesa del suo turno per essere operata.

Dopo diversi commenti di scetticismo, l’ex tronista di Uomini e Donne scrive un lungo post su Instagram e fa chiarezza su quanto le stia accadendo: racconta di aver ricevuto una brutta notizia mentre, dopo mesi di esami e test, era in treno con sua figlia Penelope.

Da quella notizia, Sabrina Ghio spiega di aver iniziato a sudare e piangere in silenzio, cercando di non perdere lucidità e soprattutto di non far capire a sua figlia le sue preoccupazioni. Nei giorni a seguire, definiti dalla ex tronista dei ‘giorni davvero molto duri’, la Ghio ha continuato a lavorare cercando di non pensare.

Infine invita tutti gli utenti del web ad essere più gentili verso tutti perché: “Dietro ogni profilo Instagram c’è una persona che combatte una battaglia, che magari non ha il coraggio di condividerla con milioni di persone ma che merita comunque il vostro rispetto” conclude Sabrina Ghio.

“Dietro le foto di Instagram ci sono anche problemi e preoccupazioni”

Sabrina Ghio ringrazia tutti i suoi follower per i tantissimi messaggi di affetto e supporto che le hanno riscaldato il cuore. L’ex tronista ha parlato di un momento molto delicato e così ha deciso di spiegare cosa le sta succedendo: “In realtà in questi mesi non sta andando tutto bene per via di alcuni problemi di salute che preferisco non raccontare nello specifico perché non sono ancora pronta ad affrontare questo momento” spiega la Ghio.

La Ghio non è pronta a specificare qual è il suo problema e la sua preoccupazione ma ha voluto raccontare ai suoi follower cosa sta vivendo perché spesso si è trovata a leggere commenti di alcuni utenti del web che non credevano alle sue paure.

Molto spesso, offuscati dalla realtà dei social dove si pubblicano solo cose che noi scegliamo di far vedere, molte persone non capiscono che magari, dietro una foto scattata in barca, dietro un book di un fine settimana, ci sono, nonostante tutto delle paure e dei problemi. Così, per scardinare la realtà fittizia di Instagram, e di tutti i social, la Ghio ha deciso di accennare al suo problema di salute e alla sua operazione.