Adriano Celentano, che lavoro fa oggi e come è diventato il figlio Giacomo: eccolo dopo la “rinascita”

Giacomo Celentano è il secondogenito di Adriano e di Claudia Mori, è l’unico maschio della coppia che ha anche due figli Rosalinda e Rosita note al pubblico per aver lavorato in diverse occasioni in tv. Molto affezionato alla famiglia e al padre Giacomo ha debuttato nel mondo della musica nel 1989 anno in cui ha pubblicato pubblicato l’album Dentro il Bosco, realizzato con la collaborazione di Mario Lavezzi. Essere figlio del Molleggiato però non gli ha portato sempre effetti positivi e nonostante un discreto successo Giacomo negli anni ’90 ha deciso di rivoluzionare la sua vita abbandonando la musica e impegnandosi in diversi lavori lontano dallo spettacolo.

Giacomo Celentano dopo la rinascita: cosa fa oggi

Il giovane Celentano ha fatto il commesso ma anche il rappresentante poi è tornato alla musica, sua prima passione, firmando alcuni testi per il padre. Un percorso quello di Giacomo segnato in alcuni periodi di momenti difficili dati da una certa insicurezza e anche se nel 2002 è approdato nella sezione giovani di Sanremo l’ha svolta nella sua vita il figlio del Molleggiato l’ha avuta solo quando ha incontrato la moglie Katia Guccione che ha sposato nel 2002 e da cui ha avuto il figlio Samuele. Insieme alla moglie ha subito un cambiamento spirituale e non solo e ha superato anche un periodo buio della sua vita. Oggi si dedica alla musica ma è anche uno scrittore, è infatti autore di due libri molto popolari.

In una recente intervista rilasciata durante un ospitata a Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele Giacomo Celentano si è raccontato a cuore aperto, rivelando alcune sue fragilità ma anche i suoi punti di forza. Il secondogenito di Adriano Celentano ha dichiarato che in un certo momento della sua vita si è ritrovato da solo, ha cominciato a soffrire di depressione e questo lo ha portato ad allontanarsi anche dalla sua famiglia, isolandosi in un limbo decisamente pericoloso: “Nel cuore della notte capii che era successo qualcosa di grave dentro di me, ma non sapevo cosa.”

Giacomo Celentano: “La mia famiglia faceva fatica a capirmi”

Attualmente impegnato su più fronti sia come scrittore che come autori di testi Giacomo Celentano non può non raccontare il suo passato difficile. La depressione lo ha allontano da tutti e anche la sua stessa famiglia faceva fatica ad comprenderlo e ad aiutarlo: “La mia stessa famiglia faceva fatica a comprendermi, tant’è che mi ritrovai da solo con la mia malattia”.

Sostenuto soprattutto da chi gli stava accanto come la moglie, Giacomo ha affermato quanto la fede lo ha aiutato a superare quel brutto momento: “La parabola della pecorella smarrita mi è cara perché la storia del mio incontro con Gesù. Egli venne a cercarmi per risollevarmi dalle miserie fisiche e spirituali attraverso Katia.”