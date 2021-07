Ballando con le stelle, che fine ha fatto Alessandra Tripoli? Eccola oggi dopo il parto

Insegnante storica di Ballando con le Stelle Alessandra Tripoli ha trascorso un lungo periodo ad Hong Kong insieme al marito e al figlio Liam nato solo da qualche mese. La ballerina ha più volte spiegato su Instagram che a causa della pandemia e delle tante restrizioni internazionale non è potuta tornare in Italia e ha partorito nella città cinese da sola senza la vicinanza della sua famiglia e di quella del marito. E’ stato un periodo difficile soprattutto perchè il piccolo ancora non ha potuto trascorrere del tempo con i nonni e gli zii.

Alessandra Tripoli mamma felice di Liam

Alessandra ha spiegato anche che la sua non presenza nell’ultima edizione di Ballando è legato proprio agli impedimenti legati al Covid, ma non vede l’ora di tornare al suo lavoro. C0ach popolare e molto amata del talent di Milly Carlucci Alessandra ha trascorsi dei giorni difficili che ha superato grazie all’amore del marito e del figlio Liam di cui si occupa personalmente: “L’unica cosa di cui ha bisogno Liam è passare del tempo di qualità con i nonni e gli zii” ha dichiarato la ballerina su Instagram rivelando che con molta probabilità tornerà in Italia ad Agosto sperando che non ci siano nuovi cambiamenti di programma.

La Tripoli è diventata mamma da pochi mesi, l’arrivo del figlio ha cambiato radicalmente la sua vita in meglio. Inoltre la ballerina ha raccontato la sua gestazione, i momenti del parto e i primi mesi di Liam sui social. In particolare ha rivelato tutte le difficoltà nel partorire da sola a causa delle restrizioni, avrebbe voluto al suo fianco il marito Luca ma ciò non è stato possibile: “Senza papà è stato difficile a tratti impossibile e nel momento in cui ti ho stretto tra le mie braccia da sola, crudele… ma stai bene e riempirai i nostri cuori per il resto della vita e questo è quello che conta!” La Tripoli ha poi condiviso l’immensa gioia che ha provato quando è diventata mamma: “Non pensavo si potesse amare tanto ne di riconoscerti senza averti mai visto, sei sempre stato tu… la ragione della mia esistenza. Presto vi farò conoscere Liam”.

Alessandra Tripoli e Luca Urso un amore sincero

Alessandra Tripoli e Luca D’Urso si conoscono da quando sono poco più che adolescenti, entrambi di Palermo hanno molte cose in comune e si amano come il primo giorno. Dopo il fidanzamento hanno deciso di sposarsi e mettere su famiglia facendo anche scelte difficili come quella d’andare a vivere per motivi di lavoro ad Honk Kong.

L’arrivo di Liam ha completato il loro amore e ora sono una vera e propria famiglia. Alessandra non ha nascosto alcune difficoltà nel rimanere incinta, ma poi la dolce attesa è arrivata: “…le lacrime scendono come piovesse, un uragano di emozioni mi investe, non smetto di fissare quelle due linee blu che tanto avevamo aspettato e con un abbraccio infinito realizziamo che la nostra vita non sarà mai più la stessa” ha dichiarato la ballerina quando ha saputo d’essere incinta.