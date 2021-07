Fabio Fazio, doloroso lutto: “Quanta tristezza oggi…”

Fabio Fazio, uno dei conduttori più apprezzati e seguiti del nostro paese, ha recentemente condiviso il dolore causato da un grave lutto con il pubblico. Scopriamo di cosa si tratta.

Nato a Savona nel novembre del 1964, Fabio Fazio, dopo aver concluso il proprio percorso di studi laureandosi in Lettere presso l’Università di Genova, ha debuttato nel mondo dello spettacolo come imitatore nel programma Black Out in onda su Rai Radio 1. L’esordio televisivo è avvenuto l’anno successivo proprio al fianco della compianta Raffaella Carrà nel programma Pronto Raffaella. Da allora il conduttore ligure è riuscito a farsi spazio diventando uno dei volti più popolari del piccolo schermo.

Grave lutto per Fabio Fazio

Recentemente Fabio Fazio, ha parlato in un’intervista della scomparsa di un amico e collega che lo ha accompagnato in più di 10 anni di carriera. Si tratta di Paolo Beldì, noto regista televisivo , scomparso il 2 luglio 2021 all’età di 66 anni a causa di un malore improvviso. Fazio ha condiviso questa triste notizia rilasciando un’intervista a AdnKronos in cui ha parlato del rapporto lavorativo ma soprattutto dell’amicizia tra lui e il regista. Il conduttore ligure ha voluto ricordare Beldì affermando: ” Quanti ricordi e quanta tristezza oggi […] avevamo raggiunto un’intesa pazzesca a Quelli che il Calcio, lui con le immagini partecipava al dialogo, commentava, interveniva. La sua regia parlava ad alta voce, quasi sempre ironizzando.”

Fabio Fazio e Paolo Beldì

Fabio Fazio e Paolo Beldì si sono trovati a lavorare l’uno al fianco dell’altro in differenti occasioni e in programmi molto diversi tra loro, tra cui: Quelli che il Calcio, Anima Mia – Festival di Sanremo 1999 e 2000. Nel ricordare Beldì il conduttore di Che Tempo Che Fa ha voluto raccontare quanto il regista sia stato importante per la regia televisiva essendo riuscito a creare uno stile senza precedenti, fondamentale per il racconto.

Le parole di Aldo Grasso su Paolo Beldì

Dopo la sua prematura scomparsa anche Aldo Grasso ha voluto dedicare sul Corriere della Sera delle bellissime parole a Paolo Beldì, definendolo un artigiano che conosceva alla perfezione la macchina. Inoltre il noto critico ha definito lo stile del regista un “casual studiato” che gli ha permesso di portare in Rai la scrittura delle televisioni locali e di Mediaset sfruttando a pieno il formato 16:9.