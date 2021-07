Chi è Giulia Cerini, la single che ha tentato Tommaso di Temptation Island

È stata Giulia Cerini la prima single della nuova edizione di Temptation Island a far crollare il 21enne Tommaso, legato da un anno e mezzo alla 40enne Valentina. Ma chi è la tentatrice?

25 anni, romana, Giulia Cerini è laureata in Ingegneria civile ed è una delle single protagoniste di Temptation Island, reality show dei sentimenti diventato ormai un cult per il pubblico estivo di Canale 5. Insofferente nei confronti degli uomini eccessivamente gelosi, la Cerini si è avvicinata proprio a Tommaso Eletti, fidanzato di Valentina Nulli Augusti, con una palese gelosia patologica nei confronti della compagna.

Tra Tommaso e Giulia sembrava che l’iniziale feeling nascesse da una voglia di ripicca di lui nei confronti della fidanata, ma pian piano il tutto si è evoluto fino a trasformarsi in un tradimento consumato – senza troppo bisogno di nascondersi – davanti alle telecamere di Canale 5. Così, l’amore tra Eletti e la Nulli Augusti si è concluso con un falò di confronto finale e anticipato, ma cos’è accaduto dopo tra Tommaso e Giulia?

Giulia Cerini, chi è la single di Temptation Island

Laureata, romana come Tommaso Eletti, Giulia Cerini abbina lo studio al lavoro di fotomodella. Il suo profilo Instagram, infatti, è ricco di scatti di moda e immagini che mettono in risalto un fisico scultoreo.

Ed è stata proprio la silhouette della single a far capitolare il 21enne Tommaso che, nel corso della sua permanenza nel villaggio di Temptation Island, non è riuscito a tenere a freno gli ormoni.

La vicinanza con la Cerini, infatti, si è trasformata ben presto in attrazione fisica tanto che dai semplici abbracci si è passati ad un bacio appassionato sotto le coperte.

Ma il fidanzato – ormai ex – di Valentina non si è limitato a questo: entrato nella casa delle single, pare che tra lui e Giulia sia successo ben altro e, alla fine, i due non si sono nascosti nemmeno davanti alle telecamere.

“La voglia è più forte di quello che c’è di là. Voglio uscire di qua e stare con te subito”, ha detto lui palesando il desiderio di lasciare Valentina e vivere una relazione con la single lontano dalle telecamere.

Giulia Cerini e Tommaso Eletti stanno insieme?

Ma cosa è realmente accaduto tra Tommaso e Giulia dopo Temptation Island? Pare proprio che le cose non siano esattamente andate come sperava il giovane romano.

Dopo aver deciso di mandare all’aria il fidanzamento con Valentina, Eletti non ha nascosto la volontà di vivere il sentimento con Giulia che, davanti alle telecamere di Canale 5, sembrava avere la stessa intenzione.

Invece, come segnalato dal web, pare proprio che la Cerini al momento sia single. “Sei single?”, le ha domandato un utente sui social e lei non ha esitato a replicare: “Sì”.

Al momento, però, non è dato sapere altro sull’epilogo dei rapporti tra Tommaso, Valentina e Giulia: tanti sono convinti che i due fidanzati siano tornati insieme, ma ciò che sembra certo è che la Cerini non sia in alcun modo legata a Eletti.