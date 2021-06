Temptation Island: ecco le 6 coppie del cast

La nuova edizione di Temptation Island andrà in onda stasera su canale 5 in prima serata. Durante l’attesa il pubblico italiano ha avuto modo di conoscere le sei coppie che hanno deciso di partecipare al reality delle tentazioni per fare chiarezza con i propri sentimenti. Ecco qualche informazione interessante sul loro conto.

Le coppie di Temptation Island

Raffaella Mennoia ha dichiarato che la versione vip non ci sarà quest’anno perché la redazione del programma ha deciso di focalizzarsi sulle vicende sentimentali di persone estranee al mondo dello spettacolo. Come sempre al timone della conduzione rivedremo Filippo Bisciglia che accompagnerà i giovani nel viaggio dei sentimenti. Negli ultimi mesi gli italiani hanno avuto modo di conoscere le coppie che si metteranno in gioco a partire da stasera. Ecco da chi è formato il cast di questa edizione.

Natascia e Alessio

Natascia ha 31 anni e nella vita svolge il lavoro di estetista. Convive da 1 anno con Alessio, un operaio di 24 anni. Lei ha notato un cambiamento nel partner, dal momento che da un po’ a questa parte non fa altro che giudicare tutto ciò che fa e dice. Il ragazzo si è giustificato dicendo che alcuni atteggiamenti di lei non gli sono piaciuti.

Manuela e Stefano

Manuela è una donna di 31 anni e lavora in un bar. È legata a Stefano, più piccolo di 1 anno, da 4 anni e mezzo. Lui è un ex vicedirettore di un negozio di elettrodomestici. All’inizio convivevano, però poi hanno deciso di vivere separatamente. Lei ha scoperto dei tradimenti, quindi vuole mettere Stefano alla prova davanti alle telecamere.

Floriana e Federico

Floriana ha 21 anni ed è fidanzata con Federico di 34 anni che gestisce il bar del suocero, Vivono insieme da 1 anno per volontà di lei e attualmente sono fidanzati da 2 anni. Federico ha confessato di non avere più stimoli con lei, perciò cerca sempre di stare fuori casa. Ha esordito dicendo che si metterà alla prova vivendo a fondo questa esperienza. I fan credono che qui non mancheranno i colpi di scena.

Valentina e Tommaso

Valentina ha 40 anni e ha alle spalle un divorzio. Vive nella capitale italiana con Tommaso da quasi 2 anni. Nella vita è un hostess mentre lui studia presso la Marymount International School. Ha 21 anni e sta studiando anche per diventare istruttore di snowboard. Nella coppia è lui quello geloso. Non a caso ha chiamato Valentina Temptation Island per risolvere questo problema, diventato ormai asfissiante

Claudia e Stefano

Stefano ha 30 anni, è un impiegato tecnico ed è fidanzato con Claudia, una giovane 26enne. Sono andati a convivere da subito, in quanto dovevano sposarsi. Con l’avvento della pandemia le cose sono cambiate. Hanno spostato la data al 7 agosto 2021, ma è stata lei a contattare la relazione perché vuole fare chiarezza con i suoi sentimenti. Lui, invece, non ha alcun dubbio.

Jessica e Alessandro

Jessica ha 34 anni ed è un impiegata di Varese. E’ fidanzata da 7 anni con il 28enne Alessandro. Vivono sotto lo stesso tetto da 2 anni, ma qualcosa è cambiato nel rapporto. E’ stata lei a chiamare per capire se si può ancora recuperare il rapporto ormai spento da tempo. All’inizio lui era un tipo carismatico e con tanta voglia di fare. Con la convivenza è diventato l’esatto opposto.

