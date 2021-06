Don Matteo, perchè Simone Montedoro è andato via? La verità dell’attore

Nei panni del capitano Tommasi per cinque stagioni, l’attore Simone Montedoro ha deciso di abbandonare definitivamente il suo personaggio nella fiction Don Matteo. Per quale motivo?

Classe 1973, Simone Montedoro è entrato a far parte del cast della fiction Don Matteo dopo l’uscita di scena di Flavio Insinna, anche lui nei panni di capo dei carabinieri. Subentrato nel corso della quinta stagione, il personaggio di Giulio Tommasi è stato particolarmente amato e seguito dal pubblico che, affezionatosi, è stato costretto a dire addio anche a lui.

Dopo ben cinque stagioni nei panni del capitano dei carabinieri e dopo aver vissuto una serie di vicende turbolente, felici e anche dolorose, Simone Montedoro ha deciso di dire per sempre addio a Don Matteo. La dodicesima stagione della fortunata serie tv Rai, dunque, ha visto l’addio di uno dei suoi personaggi simbolo, ritornato poi per la 13esima edizione come guest star. Ma quali sono le motivazioni che hanno spinto l’attore a lasciare Don Matteo?

Simone Montedoro, i motivi dell’addio a Don Matteo

“Non rifarò Don Matteo. Non si tratta di una decisione che ho preso io. Non è colpa mia. I lavoro finiscono, ne iniziano altri”: con queste parole, Simone Montedoro aveva annunciato in una intervista il suo addio al capitano Tommasi.

Dopo cinque stagioni molto intense, gli sceneggiatori hanno ritenuto la sua storia ampiamente conclusa e hanno deciso di sostituirlo con un personaggio femminile, l’attrice Maria Chiara Giannetta nei panni del capitano Anna Olivieri.

[…] Dopo cinque stagioni, Tommasi aveva fatto un po’ di tutto: si era sposato con la figlia del maresciallo Cecchini (Nino Frassica, ndr), aveva avuto una figlia, era rimasto vedovo, si era risposato con la nipote del maresciallo… – aveva aggiunto poi Montedoro a Tv Sorrisi e Canzoni – . Penso che gli sceneggiatori non sapessero davvero più cosa inventare e hanno deciso di voltare pagina”.

Simone Montedoro e il “grazie” a Don Matteo

Nonostante l’uscita di scena dalla fortunata serie tv Rai, Simone Montedoro ha riservato parole di grande affetto nei confronti dei colleghi e di Don Matteo.

“A questa serie devo parecchio. Mi ha dato la popolarità televisiva, e per questo sarò sempre grato alla Rai e alla casa di produzione Lux Vide – ha detto l’attore romano – . E, come dicevo, mi ha offerto la possibilità di lavorare con attori bravissimi, che poi sono diventati amici”.

L’incontro con i colleghi Terence Hill e Nino Frassica, infatti, ha fatto sì che i rapporti tra i due e Montedoro diventassero molto stretti, quasi fraterni.

“Terence Hill è una persona meravigliosa. È sempre stato disponibile, umanamente e professionalmente, e oggi mi onora della sua stima e della sua amicizia”, ha detto lui.

Mentre su Frassica ha aggiunto: “Fin dal mio arrivo in ‘Don Matteo’, nella sesta stagione, con Nino bastava un’occhiata per capirsi al volo. Ne abbiamo fatta di commedia… Sono molto contento di averlo ritrovato”.