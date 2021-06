Silvia Toffanin, quanto guadagna la regina di Verissimo: stipendio e patrimonio

Silvia Toffanin è indubbiamente una delle conduttrici più popolari del piccolo schermo italiano, ma quanto guadagna la padrona di casa di Verissimo? Scopriamolo.

Nata a Bassano del Grappa nel 1979, Silvia ha dato il via alla propria carriera nel mondo dello spettacolo partecipando al concorso di Miss Italia del 1997 in onda su Rai 1, per poi essere scelta nel 2000 per vestire il ruolo di Letterina a Passaparola, game show trasmesso su Canale 5.

La carriera di Silvia Toffanin

In contemporanea al percorso televisivo, la conduttrice ha portato avanti i propri studi, iscrivendosi all’albo dei giornalisti nel 2004 e laureandosi nel 2007 in Lingue e Letterature Straniere con una tesi sui telefilm americani per adolescenti. Il programma che le ha poi permesso di consolidare la propria posizione di conduttrice è indubbiamente stato Verissimo, contenitore in onda su Canale 5 di cui ha preso la guida nel 2006 sostituendo la collega Paola Perego. Silvia è entrata a far parte del cast del talk show pomeridiano già nel 2004 occupandosi della scrittura di una rubrica dedicata al mondo della moda.

La relazione con Pier Silvio Berlusconi

Nonostante si tratti di un volto parecchio esposto, Silvia ama tenere separati il proprio lavoro dalla vita privata. A confermarlo anche le poche informazioni sulla relazione con Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente di Mediaset, a cui è legata dal 2002. La coppia ha anche avuto due figli: Lorenzo Mattia nato nel giugno del 2010 e Sofia Valentina nata nel settembre 2015.

Quanto guadagna Silvia Toffanin?

Ma dopo 15 anni in onda con Verissimo e gli ottimi risultati garantiti dallo show, quanto guadagna la conduttrice? Purtroppo non è possibile avere delle cifre esatte data la riservatezza dei contratti con la rete televisiva. Possiamo però supporre che non si tratti di cifre indifferenti, vista l’importanza del programma nel palinsesto di Canale 5. Secondo quanto riportato la dolce metà della conduttrice, Pier Silvio Berlusconi, solo nel 2018 avrebbe guadagnato 1,73 milioni di euro.