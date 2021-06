Temptation Island: ecco chi saranno i tentatori e le tentatrici della nuova edizione

Stasera in prima serata, mercoledì 30 giugno, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. Ecco tutte le informazioni inerenti a tentatori e tentatrici che metteranno a dura prova le coppie per ben 21 giorni.

Le coppie di Temptation Island

Le 6 coppie a breve dovranno separarsi, in quanto le fidanzate andranno nel villaggio con i tentatori mentre i fidanzati con le tentatrici. Le sei coppie metteranno alla prova il loro amore: Claudia e Stefano, Jessica Alessandro, Natascia e Alessio, Floriana e Federico, Manuela e Stefano, Valentina e Tommaso. Gli italiani hanno avuto modo di conoscerli durante l’attesa della messa in onda della sesta edizione. Alcune fidanzate hanno contattato la redazione del programma per avere delle conferme. Valentina vuole risolvere il problema della gelosia, Natascia spera che il partner diventi meno giudicante nei suoi confronti e Manuela desidera riacquistare la fiducia dopo una serie di tradimenti. Per quanto riguarda tentatori e tentatrici, ecco chi sono e cosa fanno nella vita.

Le tentatrici del cast

Quest’anno i single sono 25, nello specifico 12 donne e 13 uomini. Secondo fonti attendibili sono dotati di una fisicità scultorea tale da mettere in difficoltà sia i fidanzati che le fidanzate. Le tentatrici sono: Anastasia (fotomodella napoletana di 20 anni. La ginnastica artistica è la sua passione), Angelica (modella 22enne di Venezia. È una ballerina di danza classica), Carlotta (romana di 34 anni ed è un assistente al medico. Ama soprattutto mangiare), Federica (libera professionista di 25 anni. Parla ben tre lingue), Gabriella (napoletana di 25 anni, studentessa della facoltà di Scienze motorie. È una tifosa della Juventus), Gabry (napoletana di 29 anni e nella vita svolge il lavoro di hostess per eventi), Giuly (romana 33enne laureata in Ingegneria civile. Ama molto la lettura), Giulia (romana 25enne laureata in Ingegneria civile. Ama l’equitazione), Lucrezia (23enne di Milano, anche lei è un hostess per eventi), Rita (28enne di Brindisi, ha lavorato a Parigi ed è un’estetista), Tania (27 anni e vive a Caserta. È figlia di un ex calciatore di serie A) e Vincenza (25 anni di Salerno, è un insegnante di danza classica e moderna).

I tentatori del cast

Samuele (agente di commercio romano di 28 anni. Ama molto viaggiare), Salvatore (32enne di Caserta. Ha un figlio di 9 anni e suona il basso), Marco (26enne di Cesenatico. Fa il modello), Manuel (romano di 25 anni, è un personal trainer ed ex calciatore), Luke (31enne bolognese ed è responsabile commerciale), Luciano (27enne napoletano. Nella vita è un modello e operatore antincendio. Ha una bimba di 3 anni), Luchino (romano 31enne ed è geometra), Luca (26enne di Riccione laureato in Scienze motorie. Nella vita svolge il lavoro di personal trainer), Giuseppe (dentista napoletano di 32 anni. Parla quattro lingue), Davide (impiegato di La Spezia di 27 anni. Pubblicherà un suo romanzo), Alessio (romano 37enne laureato in Giurisprudenza), Alessandro (imprenditore di 25 anni. Ha la passione per le auto), Angelo (26enne di Salerno ed è un calciatore).

