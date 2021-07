Isabella Ricci Trono over, spunta una foto da giovane della dama di Uomini e Donne: divina

Uomini e Donne è il programma condotto da Maria De Filippi e permette a tutti di partecipare per mettersi in gioco con i propri sentimenti. Una delle dame che non è passata inosservata e Isabella Ricci. Sta circolando sul web una foto di quando era giovane. Ecco com’era qualche anno fa.

Il percorso di Isabella Ricci a UeD

Isabella Ricci ha deciso di partecipare al programma con lo scopo di trovare qualcuno in grado di farle battere il cuore. Tutti hanno subito notato la sua eleganza e il modo garbato di porsi con l’interlocutore. Sa bene cosa vuole dalla vita, ragion per cui ha le idee molto chiare su chi vuole accanto a sé. Gianni Sperti e Tina Cipollari sostengono sempre ogni sua singola parola perché la considerano una donna con la testa sulle spalle. Spesso ha discusso con Gemma Galgani, la quale la reputa una persona molto razionale e di conseguenza fredda come un ghiacciolo. Lei risponde sempre per le rime, ma con assoluta signorilità. In poco tempo entrata nel cuore dei telespettatori, i quali credono che ha tutte le carte in regola per prendere il posto della dama torinese nel programma. Di recente sul web sta circolando una foto di quando era giovane, ma tutti sostengono che lo scorrere del tempo non l’ha privata della sua inestimabile bellezza.

Isabella negli anni della giovinezza

Isabella ha pubblicato il 9 giugno una foto sul suo profilo Instagram che la ritrae negli anni della giovinezza. Ha capelli lunghi e castani e qualche ruga in meno, però nonostante tutto ancora oggi è perfetta. Ora ha optato per un taglio corto con un colore tendente al grigio. Una scelta azzardata, però intrigante allo stesso tempo. Ha ricevuto tantissimi commenti positivi: “Adesso si capisce perché così bella ancora adesso”, “Bellissima, un dipinto da cui traspare tutta la sua classe, la sua eleganza, la sua straordinaria bellezza, leggiadra come una farfalla. Io amo questa donna e non vedo l’ora di rivederla a settembre” e tanti altri ancora.

Leggi anche -> Uomini e Donne decisione drastica, Gemma o Isabella? Chi ha scelto Maria

Isabella si rimetterà in gioco?

Non è chiaro se Isabella tornerà nello studio nella prossima edizione di Uomini e Donne. Fatto sta che i telespettatori chiedono a gran voce la sua presenza. È un esempio di donna estremamente elegante, dotata di cultura e di grande personalità. Molti sostengono che gli attacchi di Gemma siano dovuti dal timore di poter passare in secondo piano da quando lei ha messo piede nello studio. Infatti spesso Maria De Filippi non si spiegava il motivo delle sue continue intromissioni nelle frequentazioni di Isabella etichettandola fredda e non passionale. Lei, invece, non ha mai approvato il suo modo di fare perché una donna di una certa età non dovrebbe vivere l’amore come se fosse un’adolescente alle prime armi.

Leggi anche -> Davide rompe il silenzio su Jessica Antonini: l’ex di Uomini e Donne non ci sta