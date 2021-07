Uomini e Donne è il programma condotto da Maria De Filippi che fa compagnia agli italiani da anni. Di recente sono al centro dell’attenzione l’ex tronista Jessica Antonini e l’ex corteggiatore/fidanzato Davide Lorusso. Ecco cosa sta succedendo.

Davide rompe il silenzio

Jessica è stata una delle prime troniste dell’ultima edizione del programma di canale 5. Accanto a lei c’erano Sophie Codegoni, Davide Donadei e Gianluca De Matteis. È stata la prima ad andare via dallo studio mano nella mano con il corteggiatore Davide. I due hanno sempre vissuto la loro storia lontano dai social per scelta, ma ultimamente non avevano condiviso degli scatti di coppia e ciò ha alimentato i dubbi dei rispettivi follower. Dopo un po’ di tempo è stata lei ad annunciare la fine della loro relazione spiegando le cause. Durante una Instagram story ha addirittura insinuato che probabilmente Davide non sa bene cosa gli piaccia davvero dal punto di vista sentimentale. Come se non bastasse ha detto che non si sentiva amata, apprezzata e desiderata. La conferma è arrivata quando un giorno l’ha accompagnato alla stazione e da quel giorno non si sono più sentiti. Fino a qualche ora fa Davide ha optato per il silenzio, ma adesso ha deciso di parlare per difendere la sua persona. Ecco cosa ha detto.

“Non capisco perché lei debba buttare via tutto quello che c’è tra noi”

“Non l’ho mai presa in giro né l’ho mai tradita. L’ho sempre trattata bene e non capisco perché lei debba buttare via tutto quello che c’è tra noi, senza riuscire a conservare il bello”, con queste parole Davide si è difeso dalle critiche che sta ricevendo dall’ex fidanzata. Una parte dei telespettatori di Uomini e Donne stanno dalla parte di lui, dal momento che Jessica non ha mai nascosto il suo carattere forte e diretto. Altri, invece, credono a lei perché notano delusione e amarezza nel suo sguardo quando dà delle spiegazioni a coloro che la seguono fin da quando ha messo piede nello studio. I più ottimisti sperano che un giorno possano chiarire per avere almeno un rapporto civile.

Nuovo amore per Sophie?

Mentre Davide e Jessica sono ai ferri corti, Sophie è al centro del gossip per la sua ipotetica relazione con Fabrizio Corona. Quest’ultimo ha realizzato un video per lamentarsi del fatto che la polizia se è recata a casa sua nel cuore della notte nel pieno di una festa. Sullo sfondo nel video si vede l’immagine sfocata di una ragazza e tutti sono convinti che si tratti appunto dell’ex tronista. Per il momento non è ancora chiara la situazione, però è sicuro che a breve arriveranno nuovi aggiornamenti. Per questo motivo non ci resta altro da fare che attendere.

