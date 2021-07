Il Paradiso delle Signore, ricordate Laura? Ecco cosa fa e com’è oggi l’attrice

C’è molta curiosità intorno alla figura di Laura Parisi ne Il Paradiso delle signore: Arianna Montefiori, l’attrice che la interpreta, svela qualcosa in più rispetto al suo possibile ritorno all’interno della soap.

L’arrivo di Arianna Montefiori tra le protagoniste di Il Paradiso delle Signore ha reso molto felici gli spettatori che hanno avuto modo di apprezzarla in altre fiction di successo del piccolo schermo italiano.

Prima di vestire i panni di Laura Parisi, la giovane Venere pasticcera, infatti, l’attrice era già nota per aver ricoperto il ruolo di Valentina Valpreda in Che Dio ci aiuti.

Arianna Montefiori lontana dalla tv: l’addio di Laura Parisi è temporaneo?

Durante l’ultimo anno l’attrice ha dovuto affrontare numerose difficoltà ed è letteralmente sparita dal piccolo schermo e dalla soap in cui aveva appena cominciato a recitare: tutti si sono chiesti che fine avesse fatto la bella Laura Parisi che aveva fatto breccia nel cuore dei telespettatori. Ebbene la motivazione dell’allontanamento dell’attrice dal set dipende da diverse situazioni: prima di tutto la donna è stata colpita dal Coronavirus insieme al suo fidanzato e futuro sposo Briga, ex cantante di Amici di Maria De Filippi. Arianna si è trovata a dover passare settimane in casa fino alla completa guarigione e, naturalmente, il suo personaggio è scomparso dalle puntate della stagione.

LEGGI ANCHE—>Che Dio ci Aiuti, “Valentina” bomba in costume: sirenetta per il suo Briga

Una volta guarita, poi, la Montefiori ha preferito non buttarsi subito e nuovamente nei ritmi serrati della produzione de Il Paradiso delle signore, la soap quotidiana in onda sulla Rai che ha fatto registrare grossi volumi d’ascolto. Così non abbiamo più rivisto Arianna indossare i panni di Laura Parisi, la dolce ragazza con cui i fan hanno sperato di veder sistemato Salvatore dopo l’addio a Gabriella.

Il Paradiso delle signore, l’attrice confessa il dramma familiare: le parole di Arianna

I problemi, però, per Arianna non si sono limitati a quelli di salute: la donna ha confessato che il padre George è stato colpito da un grave malore: “Mio padre è una persona anziana e purtroppo ha avuto un grave problema cardiaco ed adesso è ricoverato in ospedale.”, ha dichiarato l’attrice. Un brutto spavento per la giovane che, attraverso delle Instagram stories, ha raccontato il malore e lo spavento, e ha aggiornato i follower circa le condizioni del padre. “Sono stati giorni abbastanza difficili, critici e problematici però la situazione è in lento miglioramento quindi voglio pensare positivo.”, queste le parole della Montefiori.

LEGGI ANCHE—>5 curiosità su Il paradiso delle signore: due attori si sono sposati, il set non è a Milano

L’attrice che interpreta Laura Parisi ha voluto ringraziare tutti i fan che le sono stati vicini in questi giorni così difficili e ha pubblicato una foto che la ritrae insieme al padre e ai suoi fratelli, augurandosi che tutto possa andare per il meglio. C’è anche una buona notizia per quanti vorrebbero rivederla nei panni della bella pasticcera: pare proprio che, stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6, nella prossima stagione ritroveremo il dolce sorriso di Arianna Montefiori nell’amatissima soap. Il ritorno di Laura, però, non sarà l’unico colpo di scena in programma: ci saranno altri ritorni a Il Paradiso delle signore e tante novità.