Laura Cremaschi è diventata popolare per aver partecipato in qualità di tentatrice a Temptation Island Vip e adesso è la regina del web col nome Cremaschina. Di recente ha pubblicato uno scatto che ha mandato in delirio i follower.

Scatto bollente di Laura Cremaschi

Nata il 1° gennaio 1987 a Bergamo, Laura Cremaschi è una showgirl del piccolo schermo. Ha ottenuto la popolarità grazie al reality delle tentazioni, dopodiché è stata la Bonas di Avanti un altro, il programma televisivo condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nella trasmissione, Laura è collega di Francesca Brambilla, la Bona Sorte, poi sostituita nel suo ruolo da Sara Croce. Dopo aver ottenuto il diploma, si è recata a Milano e così ha fatto il suo ingresso nel mondo della moda e dello spettacolo. All’età di 19 anni è stata eletta Miss Padania 2006. La fascia e la coroncina le hanno permesso di scalare la vetta del successo. Ogni giorno che passa aumentano i follower grazie ai suoi scatti intriganti e sensuali. Essendo appassionata di calcio, condivide sempre i pronostici delle partite. Stavolta si è mostrata con un nuovo costume che ha scaldato gli animi dei coloro che la seguono fin dai suoi primi esordi in televisione.

Una dea a mare

“Un tuffo dove l’acqua è più blu”, ecco le parole riportate nella didascalia della foto che sta mandando letteralmente in tilt i social. La splendida showgirl ha ricevuto in poche ore tantissimi like, chiaro segno che è molto seguita e amata su Instagram. Tanti sono stati i commenti che ha ricevuto: “Sei bellissima”, “Sposami”, “Stupenda” e tanti altri ancora. La ragazza tende sempre a condividere degli scatti da urlo in cui indossa dei costumi di tendenza. In questa foto indossa due pezzi dalla fantasia originale. Le sinuose forme sono messe in risalto, lasciando poco spazio all’immaginazione. Sullo sfondo si vede il mare cristallino con delle barche. I lunghi capelli biondi sfiorano delicatamente il viso mentre è in posa sulla scaletta. Il colore della pelle è il frutto di tante ore crogiolata al sole. Il risultato anche stavolta è perfetto. Tutti concordano nel dire che sia dotata di una bellezza stratosferica, anche se alcuni hanno insinuato che abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica. Su questo argomento non si è mai espressa.

Fidanzata o single?

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Laura è stata legata dal 2012 al 2017 ad Andrea Perone, ovvero l’imprenditore ex marito di Sabrina Ferilli. La loro relazione è stata molto turbolenta, fatta di alti e bassi. Oggi la Cremaschi sembra essere single, ragion per cui i corteggiatori si staranno dando da fare. Chi avrà la meglio? Per scoprirlo non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti.

